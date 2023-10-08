Новости Эстонии
08.10.2023, 16:55

ФОТО | Штормовой ветер сорвал крышу Эстонского музея современного искусства, которую ремонтировали в этом году

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Редактор: EPL kultuur
EKKM-i katus jäi tormituulte meelevalda
EKKM-i katus jäi tormituulte meelevalda
ФОТО: EKKM

Крыша Эстонского музея современного искусства (EKKM), отремонтированная в этом году, также стала жертвой урагана, который разбросал ее по окрестностям.

"С прискорбием сообщаем, что в воскресенье, 8.10. мы, к сожалению, закрыты, так как штормовые ветра сорвали нашу новую крышу, которую ремонтировали только весной. Печально. Но поскольку шторм не утихнет до вечера воскресенья, то, скорее всего, мы сможем благополучно справиться с ситуацией только в понедельник. Однако в среду мы точно будем снова открыты, и тогда мы с нетерпением будем ждать новой встречи с вами“, - объявил музей в социальных сетях.

В феврале этого года Министерство культуры выделило из своих резервов 20 000 евро на ремонт крыши здания.

Крыша музея оказалась во власти штормового ветра
Крыша музея оказалась во власти штормового ветра
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