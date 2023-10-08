ФОТО | Штормовой ветер сорвал крышу Эстонского музея современного искусства, которую ремонтировали в этом году

"С прискорбием сообщаем, что в воскресенье, 8.10. мы, к сожалению, закрыты, так как штормовые ветра сорвали нашу новую крышу, которую ремонтировали только весной. Печально. Но поскольку шторм не утихнет до вечера воскресенья, то, скорее всего, мы сможем благополучно справиться с ситуацией только в понедельник. Однако в среду мы точно будем снова открыты, и тогда мы с нетерпением будем ждать новой встречи с вами“, - объявил музей в социальных сетях.