Как выйти на пенсию за российский стаж, не дожидаясь эстонской пенсии?(5)
В редакцию "МК-Эстонии“ обратилась читательница, которая в свое время жила и работала в России. Сейчас она живет и работает в Эстонии, но по возрасту в РФ она уже считается пенсионеркой. "Мне 59 лет. Могу ли я уже начать получать российскую пенсию, если еще не достигла пенсионного возраста здесь?“ – спрашивает женщина. "МК-Эстония“ узнала ответ на этот вопрос и выяснила, какие существуют нюансы.
Возраст выхода на пенсию в Эстонии един и для женщин, и для мужчин. В зависимости от года рождения для выходящих на заслуженный отдых он может составлять 64 года и 3 месяца, 64 года и 6 месяцев, 64 года и 9 месяцев и 65 лет. А к 2026 году он станет для всех одинаковым – 65 лет.
В России тоже происходит повышение пенсионного возраста, но от эстонского он все равно отстает. Из-за переходного периода после пенсионной реформы в этом году в РФ никто не выйдет на пенсию по старости. Но в прошлом году сделать это могли женщины в 56,5 года, а мужчины в 61,5 года. Следующий пенсионный возраст составляет 58 лет и 63 года соответственно.
Получается, если женщине сейчас 59 лет, то она имеет право выйти на пенсию в соответствии с законами РФ. Что же нужно для этого сделать?
В разных странах разные законы
„Срок наступления выхода на пенсию по старости и условия получения пенсии в разных странах отличаются. Поэтому для того, чтобы ходатайствовать о пенсии в другом государстве, человеку не надо делать это одновременно с наступлением пенсионного возраста по старости, принятого в Эстонии. Каждое государство само решает, на каких основаниях и каким образом оно выплачивает пенсию“, – комментирует руководитель службы иностранных пенсий Департамента социального страхования Эвелина Лийвак.
Она поясняет, что человек, у которого в соответствии с законами Российской Федерации наступает возраст и право выхода на пенсию, но у которого возраст выхода на пенсию, указанный в эстонском Законе о государственном пенсионном страховании, еще не наступил, может продолжать работать в Эстонии и одновременно с этим получать назначенную ему в РФ пенсию.
Лийвак уточняет, что через эстонский Департамент социального страхования можно ходатайствовать о получении пенсии от другого государства, если у человека есть по крайней мере один год пенсионного стажа в другой стране-члене Евросоюза, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне, Швейцарии или стране, с которой Эстония заключила двусторонний договор о сотрудничестве в сфере социального страхования.
„В 2011 году ЭР и РФ заключили между собой договор о сотрудничестве, касающийся пенсионного страхования. На его основании у проживающих в Эстонии людей есть возможность подать через Департамент социального страхования ходатайство о пенсии за проработанные в РФ годы и наоборот, – констатирует руководитель службы иностранных пенсий. – То есть
проживающий в Эстонии человек может ходатайствовать о пенсии РФ, не обращаясь самостоятельно в соответствующее учреждение в России“.
Процесс может длиться до года
При ходатайстве о пенсии от другого государства, по словам представителя департамента, важно помнить, что у человека должно быть не менее одного календарного года стажа работы в соответствующей стране. Если у него есть минимум один год трудового стажа, приобретенного в России, то он может представить в Департамент социального страхования Эстонии (в бюро обслуживания клиентов либо в электронной среде самообслуживания www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iseteenindus) удостоверяющий личность документ, а также ходатайство о пенсии вместе с документами, доказывающими наличие стажа. Это может быть трудовая книжка, документ, подтверждающий получение образования, документ о несении военной службы и так далее.
„Фонд пенсионного и социального страхования РФ при назначении пенсии всегда может запросить дополнительные документы через эстонский Департамент социального страхования или напрямую у ходатайствующего. В случае, если у человека отсутствуют подтверждающие трудовой стаж документы, он может обратиться в Социальный фонд России с просьбой помочь их получить“, – отмечает Эвелина Лийвак.
Она рассказывает, что когда весь пакет (заявление о пенсии вместе с копиями нужных документов) собран, Департамент социального страхования посылает их по почте в Социальный фонд России, чтобы их приняли там. Поскольку все происходит по почте, этот процесс занимает довольно долгое время и надо запастись терпением, либо же начать подготовку к подаче ходатайства заранее – принятие решения о назначении пенсии может занять до года.
„Когда решение о назначении человеку пенсии РФ принято и Департамент социального страхования получил это решение, то он начинает выплачивать пенсию в евро один раз в квартал на указанный человеком банковский счет. РФ передает Эстонии информацию о назначенных пенсиях и суммах и делает денежное перечисление один раз в квартал – к концу второго месяца текущего квартала. Затем, в третий месяц квартала, Департамент социального страхования выплачивает указанным в списке лицам пенсию при первой возможности. Поскольку в двустороннем договоре не указано точной даты выплаты, Департамент социального страхования всегда выполняет перечисления при первой возможности“, – говорит Лийвак.
Она уточняет, что департамент не облагает подоходным налогом пенсии, которые выплачивают соответствующие учреждения в других странах.
„Обязанность самого человека – указывать эти суммы раз в год при заполнении декларации о доходах. Речь в данном случае идет о доходе, полученном от другого государства, – отмечает представитель департамента. – Людям, которым назначена пенсия Российской Федерации, эстонскую пенсию за тот же временной период не назначают и не выплачивают“.
Проблемы больше нет
В прошлом году много говорилось о проблемах с выплатами для российских пенсионеров, живущих в Эстонии. Эвелина Лийвак констатирует, что с выплатами в третьем квартале 2023 года у Департамента социального
страхования проблем не было.
Последний раз департамент сделал перечисление 4014 российским пенсионерам 8 сентября на общую сумму 638 788, 32 евро.
Из-за имевших место проблем некоторые пенсионеры даже порывались открыть счета в России, чтобы потом ездить в Ивангород и снимать деньги – поскольку боялись, что в Эстонии свои пенсии они просто больше не увидят. Однако такой шаг чреват проблемами, если человек продолжает жить в ЭР.
„На основании двустороннего соглашения выплата пенсий происходит по месту жительства через компетентное учреждение. Что касается Эстонии, то таковым является Департамент социального страхования. Человеку нужно самому решить, где будет его постоянное место жительства, в Эстонии или РФ“, – говорит Лийвак.
Она разъясняет, что, если постоянное место жительства находится в Эстонии, то человеку будут платить пенсию в Эстонии. Если пенсия человеку назначена и в Эстонии, и в России, то эстонскую пенсию он получает раз в месяц, а российскую – раз в квартал на указанный им расчетный банковский счет. У человека есть как медицинское страхование, так и не облагаемый подоходным налогом минимум в соответствии с эстонскими законами.
„Если постоянное место жительство находится в России, то ему выплачивают обе пенсии в РФ. Российскую пенсию пенсионер получает ежемесячно, а эстонскую – раз в квартал. При проживании на территории РФ у человека не будет эстонского медицинского страхования, а в случае проживания пенсионера вне Эстонии с выплачиваемой Департаментом социального страхования пенсии будет взиматься подоходный налог в размере 20%, начиная с первого евро“, – констатирует Эвелина Лийвак.
Иными словами, человек должен выбрать одну страну для получения обеих пенсий. И если он фактически живет в Эстонии, то переводить получение пенсий в Россию совсем не выгодно.
Наша справка
По состоянию на третий квартал 2023 года в Эстонии проживало 4014 человек, которые получали пенсию от РФ.
Средняя сумма выплаченных им пенсий во втором квартале 2023 года составляла 202 евро в квартал, что за месяц составляет 67 евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.