Как выйти на пенсию за российский стаж, не дожидаясь эстонской пенсии?

Возраст выхода на пенсию в Эстонии един и для женщин, и для мужчин. В зависимости от года рождения для выходящих на заслуженный отдых он может составлять 64 года и 3 месяца, 64 года и 6 месяцев, 64 года и 9 месяцев и 65 лет. А к 2026 году он станет для всех одинаковым – 65 лет.

В России тоже происходит повышение пенсионного возраста, но от эстонского он все равно отстает. Из-за переходного периода после пенсионной реформы в этом году в РФ никто не выйдет на пенсию по старости. Но в прошлом году сделать это могли женщины в 56,5 года, а мужчины в 61,5 года. Следующий пенсионный возраст составляет 58 лет и 63 года соответственно.

Получается, если женщине сейчас 59 лет, то она имеет право выйти на пенсию в соответствии с законами РФ. Что же нужно для этого сделать?

В разных странах разные законы

„Срок наступления выхода на пенсию по старости и условия получения пенсии в разных странах отличаются. Поэтому для того, чтобы ходатайствовать о пенсии в другом государстве, человеку не надо делать это одновременно с наступлением пенсионного возраста по старости, принятого в Эстонии. Каждое государство само решает, на каких основаниях и каким образом оно выплачивает пенсию“, – комментирует руководитель службы иностранных пенсий Департамента социального страхования Эвелина Лийвак.

Она поясняет, что человек, у которого в соответствии с законами Российской Федерации наступает возраст и право выхода на пенсию, но у которого возраст выхода на пенсию, указанный в эстонском Законе о государственном пенсионном страховании, еще не наступил, может продолжать работать в Эстонии и одновременно с этим получать назначенную ему в РФ пенсию.