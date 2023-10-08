Что теперь можно и нельзя ввозить в Эстонию и ЕС российским гражданам?(8)
8 сентября Еврокомиссия выпустила разъяснения о порядке ввоза гражданами России машин и личных вещей на территорию ЕС. Согласно им, россиянам нельзя ввозить в ЕС более 150 наименований товаров, в том числе – автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки, косметику, зубную пасту, шампуни, мыло, женскую одежду и обувь. 13 сентября Эстония перестала пускать машины с российскими номерами на свою территорию. А министр иностранных дел Маргус Цахкна даже заговорил о том, что они рассматривают вопрос о конфискации автомобилей с флагом РФ на номерном знаке. "МК-Эстония“ узнала, что же теперь можно и нельзя ввозить в Эстонию гражданам России?
А 13 сентября Еврокомиссия прокомментировала разъяснения, призвав оценивать каждый случай отдельно и подчеркнув, что речь идет в основном о запрете на въезд машин с номерами РФ, а в вопросе личных вещей «следует руководствоваться здравым смыслом“.
Однако у людей по-прежнему остались вопросы. Что нельзя? Что можно? В каком количестве?
Немного о личном
Марина – гражданка РФ, которая постоянно живет в Эстонии. Она каждый месяц ездит в Россию и теперь волнуется, не конфискуют ли у нее личный телефон, ноутбук, купленные в России книги, косметику или украшения, когда она будет возвращаться домой?
„Обычно разрешено гражданам, которые из РФ въезжают в ЕС, брать с собой личные вещи – вне зависимости от того, что они внесены в список предметов, на которые распространяются санкции, – разъясняет представитель Налогово-таможенного департамента (НТД) Кюлли Курвитс. – Но их количество и прочие признаки не должны свидетельствовать о том, что это – ввоз вещей на продажу“.
Поэтому те предметы, которые волнуют Марину (книги, одежда, телефон, ноутбук) таможня Эстонии рассматривает как разрешенные к ввозу из России в Эстонию.
„Но категорически запрещено ввозить алкоголь и табачную продукцию – даже для личного пользования“, – подчеркивают в НТД.
А что с автомобилями?
Начиная с 10 часов 13 сентября 2023 года въезд в Эстонию на автомобилях с российскими номерами запрещен. И неважно, это автомобиль для личных целей или нет.
Литва ввела запрет на въезд машин с номерными знаками РФ с 11 сентября, а Латвия – с 12-го. Какое-то время россияне могли въезжать через Финляндию, но финны с некоторым опозданием также последовали примеру соседей и запретили въезд машин с российскими номерами.
„Эстония тем самым соблюдает дополнительное толкование санкций,
введённых в отношении Российской Федерации, которое было опубликовано 8 сентября Еврокомиссией, соответственно которому механическим транспортным средствам, зарегистрированным в Российской Федерации, больше не разрешается въезжать на территорию Европейского союза“, – сообщает НТД.
„Единственная цель санкций против России – это вынудить агрессора отступить к своим государственным границам. Поскольку Еврокомиссия недавно разъяснила действующую санкцию дополнительно и Эстония считает необходимым использовать все возможности, чтобы повысить цену агрессии для России, то, консультируясь с учреждениями Латвии и Литвы, мы обнаружили, что ограничения наиболее эффективны в случае совместного введения санкций“, – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Запрет на въезд механических транспортных средств с номерными знаками РФ действует независимо от того, пребывают их владельцы/пользователи в Европейском союзе (в том числе в Эстонии) или нет.
Транспортным средствам с номерными знаками РФ разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС.
НТД проверяет соответствие санкциям, когда транспортное средство с номерным знаком Российской Федерации прибывает на пограничный пункт. Пользователь или владелец транспортного средства должен вернуться в Россию вместе с автомобилем, но при желании может пересечь границу без транспортного средства.
А министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что они рассматривали вопрос о конфискации автомобилей с российскими номерами. В тот же день на границе, по данным СМИ, образовалась очередь из автомобилей с российскими номерами, чьи владельцы спешили покинуть Эстонию.
Как сменить номера?
В редакцию «МК-Эстонии“ обратился Вячеслав, который три года уже живет в Эстонии и все это время передвигался на машине с российскими номерами.
„Многие мои знакомые после введения запрета и заявления о конфискации испугались и 13–14 сентября выехали из Эстонии, – говорит он. – Решили оставить на всякий случай машину в России. Но мне автомобиль нужен для работы. Как мне в свете последних событий поменять номера на машине? Куда обратиться? Сколько это будет стоить?“
„Если житель Эстонии начинает пользоваться ввезенным в ЭР транспортным средством, то он должен зарегистрировать его в течение пяти рабочих дней, – говорит представитель Транспортного департамента Сулев Вилль. – Но так как мы не осуществляем надзор за движением, то не можем сказать, почему люди используют незарегистрированный автомобиль намного дольше“.
Постоянно находящемуся в Эстонии на основании вида на жительство гражданину РФ, чтобы получить эстонские номера для машины, нужно заплатить госпошлину – 192 евро. Так как у ввезенных из РФ автомобилей нет европейского сертификата, а получить его нужно, то к этой сумме может добавиться еще 205 евро. Получение этого сертификата может занять 2–3 недели.
Также к ходатайству о регистрации нужно прикрепить:
• документы, доказывающие законное приобретение транспортного средства (обычно это договор купли-продажи);
• техпаспорт автомобиля;
• документы, доказывающие законный ввоз автомобиля и его растаможивание.
В Транспортном департаменте добавляют, что все это можно делать, пока не изменились требования.
В НТД подчеркивают, что в свете последнего постановления Еврокомиссии могут добавиться новые изменения в правилах пересечении границы.
Пять вопросов налоговикам
1. Как решится вопрос относительно тех машин с номерными знаками РФ, которые уже находятся в Эстонии?
Пока не будет принято иное решение, они могут пересекать как внешнюю границу, так и внутренние границы ЕС.
2. Если пользователь машины с номерными знаками РФ живёт в Эстонии и этот автомобиль тоже находится в ЭР, то что надо делать пользователю?
Пока не будет принято иное решение, он может временно использовать машину в рамках нормативных актов, действующих в Эстонии, но транспортное средство необходимо вывезти из ЕС в установленный срок.
3. Будут ли конфисковывать машины с номерными знаками РФ на границе ЭР?
Решение о конфискации отсутствует на данный момент.
4. Будут ли конфисковывать машины с номерными знаками РФ в Эстонии?
Решение о конфискации отсутствует на данный момент.
5. Сколько машин с номерными знаками РФ пересекает внешнюю границу Эстонии?
По последним данным, за день в Эстонию через восточную границу въезжало около 40 машин с номерными знаками РФ.
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