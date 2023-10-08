Что теперь можно и нельзя ввозить в Эстонию и ЕС российским гражданам?

введённых в отношении Российской Федерации, которое было опубликовано 8 сентября Еврокомиссией, соответственно которому механическим транспортным средствам, зарегистрированным в Российской Федерации, больше не разрешается въезжать на территорию Европейского союза“, – сообщает НТД.

Литва ввела запрет на въезд машин с номерными знаками РФ с 11 сентября, а Латвия – с 12-го. Какое-то время россияне могли въезжать через Финляндию, но финны с некоторым опозданием также последовали примеру соседей и запретили въезд машин с российскими номерами.

Начиная с 10 часов 13 сентября 2023 года въезд в Эстонию на автомобилях с российскими номерами запрещен. И неважно, это автомобиль для личных целей или нет.

„Но категорически запрещено ввозить алкоголь и табачную продукцию – даже для личного пользования“, – подчеркивают в НТД.

Поэтому те предметы, которые волнуют Марину (книги, одежда, телефон, ноутбук) таможня Эстонии рассматривает как разрешенные к ввозу из России в Эстонию.

„Обычно разрешено гражданам, которые из РФ въезжают в ЕС, брать с собой личные вещи – вне зависимости от того, что они внесены в список предметов, на которые распространяются санкции, – разъясняет представитель Налогово-таможенного департамента (НТД) Кюлли Курвитс. – Но их количество и прочие признаки не должны свидетельствовать о том, что это – ввоз вещей на продажу“.

Марина – гражданка РФ, которая постоянно живет в Эстонии. Она каждый месяц ездит в Россию и теперь волнуется, не конфискуют ли у нее личный телефон, ноутбук, купленные в России книги, косметику или украшения, когда она будет возвращаться домой?

Однако у людей по-прежнему остались вопросы. Что нельзя? Что можно? В каком количестве?

А 13 сентября Еврокомиссия прокомментировала разъяснения, призвав оценивать каждый случай отдельно и подчеркнув, что речь идет в основном о запрете на въезд машин с номерами РФ, а в вопросе личных вещей «следует руководствоваться здравым смыслом“.

„Единственная цель санкций против России – это вынудить агрессора отступить к своим государственным границам. Поскольку Еврокомиссия недавно разъяснила действующую санкцию дополнительно и Эстония считает необходимым использовать все возможности, чтобы повысить цену агрессии для России, то, консультируясь с учреждениями Латвии и Литвы, мы обнаружили, что ограничения наиболее эффективны в случае совместного введения санкций“, – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Запрет на въезд механических транспортных средств с номерными знаками РФ действует независимо от того, пребывают их владельцы/пользователи в Европейском союзе (в том числе в Эстонии) или нет.

Транспортным средствам с номерными знаками РФ разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС.

НТД проверяет соответствие санкциям, когда транспортное средство с номерным знаком Российской Федерации прибывает на пограничный пункт. Пользователь или владелец транспортного средства должен вернуться в Россию вместе с автомобилем, но при желании может пересечь границу без транспортного средства.

А министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что они рассматривали вопрос о конфискации автомобилей с российскими номерами. В тот же день на границе, по данным СМИ, образовалась очередь из автомобилей с российскими номерами, чьи владельцы спешили покинуть Эстонию.

Как сменить номера?

В редакцию «МК-Эстонии“ обратился Вячеслав, который три года уже живет в Эстонии и все это время передвигался на машине с российскими номерами.

„Многие мои знакомые после введения запрета и заявления о конфискации испугались и 13–14 сентября выехали из Эстонии, – говорит он. – Решили оставить на всякий случай машину в России. Но мне автомобиль нужен для работы. Как мне в свете последних событий поменять номера на машине? Куда обратиться? Сколько это будет стоить?“