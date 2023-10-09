В какие суммы обходится арендный автомобиль и выгодно ли водителю отказаться от личного транспорта в пользу каршеринга?

„Как правило, средняя продолжительность поездки больше летом, когда у людей отпуск и они куда-то ездят в развлекательных целях. С наступлением осени и зимы поездки имеют тенденцию к сокращению, что обусловлено меняющимися погодными условиями и продолжительностью дней, – говорит Кивисаар. – Интересная тенденция заметна также в том, что обычно поездки на автомобилях фирм каршеринга короче, чем поездки на личных автомобилях. Это может быть обусловлено удобством и эффективностью услуг каршеринга для более коротких поездок внутри города. Это, в свою очередь, способствует общей работе городского транспорта“.

„Фирма берет за аренду авто базовую плату и накручивает за каждый километр и время поездки. Хорошо, если удается быстро «долететь“ до пункта Б. Но если встаешь в пробке и двигаешься со скоростью 50 км/ч, то тормозя, то газуя – стоимость поездки заметно вырастает“, – говорит Михаил.

Конечно, в расходы на собственный автомобиль добавляются и другие траты – ремонт, страхование, выплаты по кредиту и прочее. Но если вы ездите на уже не новой машине, которую купили не в кредит, то часть этих трат отпадает.

„Когда я выставил свой автомобиль на продажу в салоне, то около месяца пользовался BoltDrive. Скажу, что дешево это не вышло. Каждый день нужно было ездить на работу – около 10 км туда и столько же обратно. За месяц ушло около 300 евро. На своем автомобиле я бы потратил только порядка 200 евро на поездки. Но есть же и другие расходы“, – говорит Михаил.

Безусловно, возможность использовать находящийся почти под боком автомобиль – это очень удобно, когда надо быстро доехать из пункта А в пункт Б. При этом не надо оплачивать топливо, лизинг со страховкой, беспокоиться о чистоте машины и ее ремонте (если, конечно, не сами нанесли машине ущерб, за который придется ответить). Да и просто приятно прокатиться на новеньком авто. Ведь в основном автопарки у фирм-каршерингов состоят из «свеженьких“ автомобилей.

Плюсы и минусы

Опыт некоторых пользователей показывает, что в ряде случаев каршеринг обходится дешевле, чем содержание своего автомобиля, купленного в лизинг. И были случаи, когда люди, посчитав все расходы, продавали машину и пересаживались на такси и арендованные авто.

Хотя для других этот вариант может быть крайне невыгодным.

Если на свой автомобиль у вас уходит весомая часть бюджета, а пользуетесь вы им мало, то возможно, что арендовать авто будет выгоднее. Если же ваша машина не нуждается в больших вложениях и неприхотлива в использовании, то аренда может оказаться бессмысленной тратой денег.

Хотя незапланированные траты могут быть и при аренде автомобиля. У фирм есть отдельные расценки на непредвиденные ситуации.

Например, в BoltDrive начинает капать счетчик, если вы забронировали автомобиль, но спустя 15 минут еще не дошли до него и не разблокировали. В таком случае стоимость ожидания будет поминутной. Например, 0,16 евро в минуту для Toyota C-HR.

А CityBee, например, может оштрафовать пользователя, если он оставит машину грязной. Штраф составит 60–100 евро. Если же оставите автомобиль вне допустимой зоны парковки, штраф будет уже 300 евро.

А вот Elmo в дополнение ко всему прочему берет 100 евро депозита с водителей младше 20 лет и с тех, у кого опыт вождения меньше двух лет. Также фирма может оштрафовать арендатора за непогашенные фары – на 40 евро. А если арендатор без согласования с фирмой решит оказывать курьерские услуги на взятом авто, то ему придется очень интенсивно поработать, чтобы покрыть штраф в 5000 евро (максимум).

Еще одна деталь: хотя арендных авто на улицах наших городов видимо-невидимо, редко бывает такая удача, что какой-то из них дожидается вас прямо у подъезда. Как правило, до свободной машины еще нужно прогуляться через пару дворов. Это может быть неудобно, если вы спешите или несете тяжелые сумки.

Сравним варианты

Попробуем для сравнения использовать следующий пример.