В какие суммы обходится арендный автомобиль и выгодно ли водителю отказаться от личного транспорта в пользу каршеринга?(12)
Услуга аренды автомобилей в Эстонии набирает популярность. Наверняка каждый горожанин хотя бы раз видел автомобиль BoltDrive, Elmo или CityBee – это основные компании, предлагающие возможность "снять“ автомобиль на одну поездку, а затем оставить его в походящем месте и удалиться, так сказать, без обязательств. С одной стороны, услуга кажется очень удобной и не обременяющей. С другой стороны – насколько она выгоднее, чем использование своего автомобиля? Выесняла "МК Эстония".
Безусловно, возможность использовать находящийся почти под боком автомобиль – это очень удобно, когда надо быстро доехать из пункта А в пункт Б. При этом не надо оплачивать топливо, лизинг со страховкой, беспокоиться о чистоте машины и ее ремонте (если, конечно, не сами нанесли машине ущерб, за который придется ответить). Да и просто приятно прокатиться на новеньком авто. Ведь в основном автопарки у фирм-каршерингов состоят из «свеженьких“ автомобилей.
Но насколько выгодно пользоваться этой услугой регулярно, например ежедневно?
„Когда я выставил свой автомобиль на продажу в салоне, то около месяца пользовался BoltDrive. Скажу, что дешево это не вышло. Каждый день нужно было ездить на работу – около 10 км туда и столько же обратно. За месяц ушло около 300 евро. На своем автомобиле я бы потратил только порядка 200 евро на поездки. Но есть же и другие расходы“, – говорит Михаил.
Конечно, в расходы на собственный автомобиль добавляются и другие траты – ремонт, страхование, выплаты по кредиту и прочее. Но если вы ездите на уже не новой машине, которую купили не в кредит, то часть этих трат отпадает.
„Фирма берет за аренду авто базовую плату и накручивает за каждый километр и время поездки. Хорошо, если удается быстро «долететь“ до пункта Б. Но если встаешь в пробке и двигаешься со скоростью 50 км/ч, то тормозя, то газуя – стоимость поездки заметно вырастает“, – говорит Михаил.
Быстрее и эффективнее
Региональный менеджер CityBee Эгерт Кивисаар отмечает сезонные различия в продолжительности поездок на арендных автомобилях.
„Как правило, средняя продолжительность поездки больше летом, когда у людей отпуск и они куда-то ездят в развлекательных целях. С наступлением осени и зимы поездки имеют тенденцию к сокращению, что обусловлено меняющимися погодными условиями и продолжительностью дней, – говорит Кивисаар. – Интересная тенденция заметна также в том, что обычно поездки на автомобилях фирм каршеринга короче, чем поездки на личных автомобилях. Это может быть обусловлено удобством и эффективностью услуг каршеринга для более коротких поездок внутри города. Это, в свою очередь, способствует общей работе городского транспорта“.
Плюсы и минусы
Опыт некоторых пользователей показывает, что в ряде случаев каршеринг обходится дешевле, чем содержание своего автомобиля, купленного в лизинг. И были случаи, когда люди, посчитав все расходы, продавали машину и пересаживались на такси и арендованные авто.
Хотя для других этот вариант может быть крайне невыгодным.
Если на свой автомобиль у вас уходит весомая часть бюджета, а пользуетесь вы им мало, то возможно, что арендовать авто будет выгоднее. Если же ваша машина не нуждается в больших вложениях и неприхотлива в использовании, то аренда может оказаться бессмысленной тратой денег.
Хотя незапланированные траты могут быть и при аренде автомобиля. У фирм есть отдельные расценки на непредвиденные ситуации.
Например, в BoltDrive начинает капать счетчик, если вы забронировали автомобиль, но спустя 15 минут еще не дошли до него и не разблокировали. В таком случае стоимость ожидания будет поминутной. Например, 0,16 евро в минуту для Toyota C-HR.
А CityBee, например, может оштрафовать пользователя, если он оставит машину грязной. Штраф составит 60–100 евро. Если же оставите автомобиль вне допустимой зоны парковки, штраф будет уже 300 евро.
А вот Elmo в дополнение ко всему прочему берет 100 евро депозита с водителей младше 20 лет и с тех, у кого опыт вождения меньше двух лет. Также фирма может оштрафовать арендатора за непогашенные фары – на 40 евро. А если арендатор без согласования с фирмой решит оказывать курьерские услуги на взятом авто, то ему придется очень интенсивно поработать, чтобы покрыть штраф в 5000 евро (максимум).
Еще одна деталь: хотя арендных авто на улицах наших городов видимо-невидимо, редко бывает такая удача, что какой-то из них дожидается вас прямо у подъезда. Как правило, до свободной машины еще нужно прогуляться через пару дворов. Это может быть неудобно, если вы спешите или несете тяжелые сумки.
Сравним варианты
Попробуем для сравнения использовать следующий пример.
Марина живет в Таллинне, ее дом находится на границе Ласнамяэ и Пирита-Козе. Работает женщина в Ида-Таллиннской центральной больнице. Марина ездит на Toyota C-HR 2017 года. Машина находится в лизинге на 48 месяцев (стоимость 18 000 евро).
Учитывая стиль жизни Марины и необходимость в транспорте, ее затраты могли бы быть следующими.
I. Поездки на работу и домой: 14 дней, 2 поездки в день – примерно по 11 км в каждую стороны, это занимает 20 минут в один конец.
II. В одни выходные поездка за пределы Таллинна – 200 км за 3 дня.
III. Четыре поездки в свободное время в центр города: путь в 8 км в один конец продолжительностью 15 мин.
IV. Восемь незапланированных или случайных поездок по разным причинам: по 10 км в один конец и 15 мин.
А теперь сравним варианты, когда Марина ездит на своем автомобиле
(таблица 1), какую сумму Марина потратит на эти же поездки, если воспользуется услугами фирм по аренде авто (таблица 2).
Итог: по всему выходит, что использовать личный автомобиль с учетом затрат на лизинг, страхование, парковку и т. д. заметно дороже, чем «снять“ машину. К этим тратам следует добавить и всевозможные форс-мажоры, например, штрафы за парковку или незапланированный ремонт.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.