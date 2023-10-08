Газопровод между Финляндией и Эстонией закрыли из-за возможной утечки

Gasgrid Finland сообщает, что в ночь на воскресенье вместе с эстонским оператором газотранспортной системы Elering заметила “необычное падение давления“ в морском газопроводе между двумя странами.

„На основе наблюдений возникло подозрение, что морской газопровод между Финляндией и Эстонией содержит утечку. Сейчас клапаны на морском газопроводе закрыты и, таким образом, утечка остановлена“, – отметила Gasgrid Finland.

Газотранспортные операторы Финляндии и Эстонии начали расследование, а на время перекрытия газопровода поставки обеспечиваются через плавучий терминал сжиженного природного газа Инкоо.

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