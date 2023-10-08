ФОТО И ВИДЕО | Шторм оставил без электричества десятки тысяч домохозяйств, ветер натворил много бед(24)
Агентство окружающей среды на выходные объявило штормовое предупреждение второго уровня для всей Эстонии, а для островов - даже третьего уровня. Штормовые ветры вызвали повсеместные масштабные отключения электроэнергии, ликвидацией которых по всей стране занимаются 60 бригад. Поскольку штормовые ветры не утихают, ожидаются новые отключения.
„Мы работаем в две смены с повышенной нагрузкой, чтобы как можно быстрее устранить неполадки и восстановить электроснабжение. Поскольку штормовой ветер продолжается и сегодня, мы видим, что на подходе еще больше повреждений. К сожалению, при таком сильном ветре устранять неполадки сложно, так как это опасно для жизни, а безопасность превыше всего. Мы также призываем людей следовать всем предупреждениям и в опасную погоду оставаться дома в безопасности“, - сказал Михкель Хярм, председатель правления компании Elektrilevi.
Штормовые ветры наносят большой ущерб и приводят к масштабным отключениям электроэнергии. Бригады Elektrilevi работают в две смены по всей Эстонии для устранения повреждений. Однако сильные штормовые ветры увеличивают время устранения неполадок, поскольку проведение электромонтажных работ опасно для жизни и безопасность людей превыше всего. Elektrilevi также просит всех жителей держаться подальше от оборванных линий электропередач, так как они опасны для жизни.
Компания Elektrilevi и ее партнеры делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения клиентов.
Жителей просят готовиться к штормовой ночи, и вот некоторые рекомендации: Erakordsed ilmastikuolud - Käitumisjuhised kriisiolukordadeks (olevalmis.ee)
NB! Компания Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. В случае отключения электроэнергии оно позволяет оперативно обмениваться информацией между клиентом и компанией Elektrilevi.
Текущую информацию о количестве отключений и затронутых ими районах можно найти на карте отключений Elektrilevi.
Видео расположенного на Рейди теэ здания, которое сейчас реновируют:
Видео парка между Рейди теэ и Нарвским шоссе, где часть деревьев вырваны из земли с корнем:
Море бушует. Фото читателя из порта Куйвасту сегодня около 9:30.
Перед детским садом Харку упало дерево. Как показалось очевидцам, здание не пострадало.
Ситуация в Таллиннском аэропорту
По словам Маргот Хольтс, руководителя по коммуникации Таллиннского аэропорта, сильный ветер обычно не мешает взлету, но сильный порывистый боковой ветер влияет на посадку. “Перед посадкой экипаж всегда получает самую последнюю информацию о погоде, и капитан принимает решение о посадке, исходя из соображений безопасности пассажиров“.
По статистике, основной причиной задержек руководитель по коммуникации называет более позднее, чем планировалось, прибытие, что, в свою очередь, означает и задержку вылета из Таллинна.
„Однако вчера важным фактором был сильный ветер, что привело к отмене двух утренних рейсов в Анталию, которые сразу же были перенесены на сегодня и, насколько нам известно, прибудут сегодня в 13:50 и 14:35. Два рейса из Риги также были отменены из-за ветра“, - сказала Хольтс.
Кроме того, по ее словам, из-за ветра были задержаны рейсы из Амстердама, Дубровника, Риги и Копенгагена. Последний из них вернулся в Арланду и в итоге приземлился в Таллинне в 01:45.
„Рейс из Анталии, который должен был приземлиться сегодня ночью в 03:14, был перенаправлен в аэропорт Риги и должен вылететь из Риги сегодня в 19:00. По другим причинам, таким как технические проблемы, отсутствие самолета или например более позднее прибытие, были задержаны два рейса“, - сказала Хольтс.
Сегодня рейсы пока что выполняются по расписанию, но пассажирам рекомендуется следить за расписанием полетов на сайте аэропорта, где в режиме реального времени отображаются прибытия и вылеты. Авиакомпании также будут информировать пассажиров о задержках рейсов.
По словам пресс-секретаря полиции, в связи со штормом полицейские тоже приходили на помощь спасателям в некоторых случаях, например, помогали регулировать движение. Но в посте Пирко Пярила в Twitter можно увидеть, что и полицейские брали в руки пилу и шли помогать убирать деревья с дороги.
О нанесенных штормом повреждениях в Нарве один читатель даже сделал видеоклип.
Дерево упало на солнечные панели:
Сделанное сегодня утром фото читателя с нанесенным штормом ущербом в Мустамяэ, в окрестностях магазина Grossi на Таммсааре теэ.
На перекрестке Каяка теэ и улицы Нымме упало дерево.
Вход на площадку для выгула собак в Юри заблокирован.
Шторм продлится до вечера воскресенья
Штормовые ветры принесли спасателям более 1400 вызовов, без электричества остались более 37 650 домохозяйств. По прогнозам, шторм продлится до вечера воскресенья.
Из-за шторма, начавшегося вечером 6 октября, спасатели выезжали на вызовы уже 1415 раз, из которых только за сегодняшнее утро 259. На дорогах лежит большое количество деревьев, которые убираются одно за другим. Пик наводнения, угрожавшего Северной Эстонии, пришелся на вечер субботы, когда уровень воды в районе Пирита достиг критической отметки, но не поднялся выше нее. По состоянию на 12 часов дня сегодня без электричества оставался 31 731 клиент. Наибольшее число клиентов в настоящее время остаются без электричества в Харьюмаа (10 481) и Ляэне-Вирумаа (3761). Работы по устранению повреждений продолжаются, но поскольку во время шторма ремонт линий электропередач невозможен, электроснабжение восстанавливается прежде всего за счет переключений.
По словам ответственного по республике Меэлиса Меси, больше всего от урагана пострадали Таллинн и Харьюмаа, где было всего 514 вызовов. В Западном регионе на ликвидацию опасности выезжали 421 раз, в Восточном - 271 и в Южном - 209. “Ресурсы спасательных служб были заняты прежде всего поваленными на дороги и линии электропередач деревьями, но мы также начали оказывать поддержку самоуправлениям, предоставляя информацию и создавая соответствующую картину ситуации c отключениями электроэнергии“, - сказал Меси.
Людям по-прежнему рекомендуется оставаться в своих домах и по возможности не покидать их. Поскольку в настоящее время во многих местах нарушена мобильная связь, то по номеру 112 можно позвонить, отключив на некоторое время телефон и при включении сделав звонок до активации SIM-карты. Для того, чтобы организатор спасательных работ мог в случае необходимости вам перезвонить при наличии связи, необходимо снова активировать SIM-карту.
Правила поведения можно найти на сайте Olevalmis.ee, а информацию о погоде - на сайте Ilmateenistus.ee. Для более безопасного передвижения следите за сайтом Tarktee.ee.
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