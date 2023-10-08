08.10.2023, 08:19
ВИДЕО И ФОТО | Не только дома: ночью шторм обесточил и улицы Таллинна(1)
В субботу в 22 часа по всей Эстонии по-прежнему оставались без электричества почти 50 000 домохозяйств. Перебои затронули и уличное освещение, во многих местах сделав передвижение на автомобиле особенно опасным.
Многие прибрежные районы Таллинна - Пирита, Виймси, а местами и Каламая и Копли - в субботу вчером остались без уличного освещения. Поскольку шторм также повалил на дороги деревья, отсутствие освещения сделало дорожную обстановку особенно опасной.
Читатель Delfi прислал видео из Виймси, на котором видно, как автобус двигался по темной дороге.
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