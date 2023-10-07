ФОТО и ВИДЕО | В Кадриорге дерево упало на проезжую часть, движение перекрыто

По данным Спасательного департамента, дерево упало на дорогу, задев один автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

На месте находятся спасатели, полиция регулирует движение. Машины пускают в объезд по тротуару. Из-за этого остановлено движение трамваев в направлении Кадриорга. Трамваи, обслуживающие маршруты номер 1 и 3, направляются в сторону Суур-Паала.

Точное время, когда трамвайные пути будут восстановлены, на данный момент неизвестно, но в АО “Таллиннский городской транспорт“ надеются все отремонтировать уже к утру завтрашнего дня. „Просим понимающего отношения. Рекомендуем использовать альтернативные варианты движения в сторону Кадриорга“, - сказал представитель компании.