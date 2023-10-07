Керсти Кальюлайд: я могу быть невероятно злой

Во время интервью ведущая программы Вилья Кийслер удивлялась, что бывший президент позволила Даниэлю Ваарику написать о себе книгу, в которой писатель выставил Керсти Кальюлайд “настоящей стервой и действительно неприятным человеком, по крайней мере, местами“. Кальюлайд призналась, что временами действительно может быть очень требовательной. “Бывало, что иногда коллеги с этим сталкивались, и иногда это происходило по очень веским причинам. Например, если меня подводили“, – отвечала Кальюлайд. В качестве примера она вспомнила случай, когда выступала с речью на тему, о которой ее не предупредили. “Я уже по вступительной части поняла, что сейчас будет другая тема. В такие моменты я могу быть очень резкой. Я подошла к тем, кто был ответственен за это. И знаете, что они мне ответили? Ну, вы вы же со всем справились", – пересказывала Кальюлайд события тех дней.