Керсти Кальюлайд: я могу быть невероятно злой(18)
Даниэль Ваарик в своей книге “Vapilõvi“ (лев с герба - перевод) описал множество ситуаций, в которых президент Керсти Кальюлайд выглядит не самым приятным человеком. Мягко говоря. Со своей стороны Кальюлайд и не отрицает этого. Напротив, она прямо признается, что может не на шутку разозлиться, и тогда достанется всем, кто встанет у нее на пути.
Во время интервью ведущая программы Вилья Кийслер удивлялась, что бывший президент позволила Даниэлю Ваарику написать о себе книгу, в которой писатель выставил Керсти Кальюлайд “настоящей стервой и действительно неприятным человеком, по крайней мере, местами“. Кальюлайд призналась, что временами действительно может быть очень требовательной. “Бывало, что иногда коллеги с этим сталкивались, и иногда это происходило по очень веским причинам. Например, если меня подводили“, – отвечала Кальюлайд. В качестве примера она вспомнила случай, когда выступала с речью на тему, о которой ее не предупредили. “Я уже по вступительной части поняла, что сейчас будет другая тема. В такие моменты я могу быть очень резкой. Я подошла к тем, кто был ответственен за это. И знаете, что они мне ответили? Ну, вы вы же со всем справились", – пересказывала Кальюлайд события тех дней.
„Вот это меня действительно разозлило. Потому что вы хоть понимаете, люди, что это значит?! Это, в конце концов, было не первое выступление на этой неделе. Это было одно из многих выступлений в тот день. Черт возьми, я была очень зла! Так что это правда“.
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