ОПАСНАЯ КОМПАНИЯ | Что натворили обожавшая холодильник кошка и резвившиеся в салоне красоты шиншиллы?

Эксперт по безопасности Elektrilevi Райво Орас вспоминает историю, которая могла закончиться весьма печально. Так, на даче одна кошка любила греться у компрессора за холодильником. Однако она незаметно погрызла кабель, и в конце концов возникло короткое замыкание, в результате которого загорелись лежавшие за холодильником бумажные пакеты, деревянные плинтуса и, наконец, вся стена. К счастью, работавший в саду хозяин заметил дым и взял пожар под контроль. А если бы поблизости никого не было?

Много не надо

Для того чтобы произошел пожар, много не надо. Руководитель коммуникационного отдела охранной фирмы G4S Eesti Максим Тууль отметил, что есть множество способов, как домашние животные могут вызвать пожар. Например, бывали случаи, когда кошка опрокидывала свечу и загорались предметы рядом, например, шторы.

Также кошки включали электрические плиты, и стоявшая на плите еда загоралась.

„Вспоминается случай, когда кошка ходила по индукционной плите и включила ее – в результате загорелась стоявшая на плите бутербродница“, – рассказал Тууль.

Также кошки грызли провода, в результате чего те начинали дымиться.

Орас рассказал еще одну историю, в которой от самого худшего спасли лишь быстрые действия. Так, в одном салоне красоты вечером выпустили шиншилл из клетки побегать. Через вентиляционные люки они забрались под потолок и незаметно сгрызли изоляцию почти с 40 сантиметров проводов. «В результате в один из дней медные жилы, проводящие ток, соприкоснулись и возникло короткое замыкание, – рассказал он. – Из-за короткого замыкания, возникшего на потолке из гипсокартона, загорелись деревянные потолочные балки. К счастью, спасатели прибыли быстро, сбили весь потолок и все уладили“.

Опасность надо устранить быстро

Всем известно, что об опасности пожара сообщает дымовой датчик, но достаточно ли этого, если вы далеко от дома и на плите горит прихватка? Скорее всего, вы узнаете о произошедшем, когда будет уже поздно.