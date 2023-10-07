ОПАСНАЯ КОМПАНИЯ | Что натворили обожавшая холодильник кошка и резвившиеся в салоне красоты шиншиллы?(2)
На просторах интернета есть множество видео с кошками-собаками, перевернувшими абсолютно все в доме вверх дном. Однако разбитая ваза или разорванный диван – пустяк по сравнению с тем, что еще могут натворить домашние животные.
Эксперт по безопасности Elektrilevi Райво Орас вспоминает историю, которая могла закончиться весьма печально. Так, на даче одна кошка любила греться у компрессора за холодильником. Однако она незаметно погрызла кабель, и в конце концов возникло короткое замыкание, в результате которого загорелись лежавшие за холодильником бумажные пакеты, деревянные плинтуса и, наконец, вся стена. К счастью, работавший в саду хозяин заметил дым и взял пожар под контроль. А если бы поблизости никого не было?
Много не надо
Для того чтобы произошел пожар, много не надо. Руководитель коммуникационного отдела охранной фирмы G4S Eesti Максим Тууль отметил, что есть множество способов, как домашние животные могут вызвать пожар. Например, бывали случаи, когда кошка опрокидывала свечу и загорались предметы рядом, например, шторы.
Также кошки включали электрические плиты, и стоявшая на плите еда загоралась.
„Вспоминается случай, когда кошка ходила по индукционной плите и включила ее – в результате загорелась стоявшая на плите бутербродница“, – рассказал Тууль.
Также кошки грызли провода, в результате чего те начинали дымиться.
Орас рассказал еще одну историю, в которой от самого худшего спасли лишь быстрые действия. Так, в одном салоне красоты вечером выпустили шиншилл из клетки побегать. Через вентиляционные люки они забрались под потолок и незаметно сгрызли изоляцию почти с 40 сантиметров проводов. «В результате в один из дней медные жилы, проводящие ток, соприкоснулись и возникло короткое замыкание, – рассказал он. – Из-за короткого замыкания, возникшего на потолке из гипсокартона, загорелись деревянные потолочные балки. К счастью, спасатели прибыли быстро, сбили весь потолок и все уладили“.
Опасность надо устранить быстро
Всем известно, что об опасности пожара сообщает дымовой датчик, но достаточно ли этого, если вы далеко от дома и на плите горит прихватка? Скорее всего, вы узнаете о произошедшем, когда будет уже поздно.
Также дымовой датчик не реагирует на другую коварную и невидимую опасность – угарный газ. Однако для сохранения и здоровья, и имущества важно как можно раньше узнать о пожаре и угарном газе.
От обычных датчиков дыма или угарного газа толк есть только в том случае, если кто-то находится дома. Поэтому разумнее установить дома умный датчик дыма и угарного газа, который сразу же сообщает об опасности в том числе тем, кто на нее отреагирует. Благодаря этому безопасность будет обеспечена даже в ваше отсутствие, ваше имущество и домашние животные будут под защитой.
Домашние животные не виноваты
Орас отметил, что, как правило, домашние животные становятся причиной пожара из-за нерадивости людей. Например, животных оставляют без присмотра и не отсоединяют удлинители от электросети, оставляя домашним животным доступ к ним. «В инструкции по эксплуатации приборов четко написано, что нельзя подпускать домашних животных к электроприборам, и на это есть причина, – подчеркнул он. – Например, кролики, мыши и крысы представляют большую опасность для электрокабелей. Они грызут изоляцию, в результате чего проводящие ток жилы кабелей соприкасаются с металлом – возникает короткое замыкание, и искры могут поджечь ваш дом“.
„Нередки случаи, когда животные мочатся на удлинители, и поскольку моча соленая и кислая, провода начинают потрескивать, возникает бросок напряжения и короткое замыкание“, – сказал специалист.
Орас добавил, что обязательно надо следить за тем, чтобы даже если кошка запрыгнет на электроплиту, ее лапы не активировали сенсорную кнопку включения. «Если на плите стоит кастрюля или что-то еще, пожар не заставит себя долго ждать!“ – предупредил он.
Как правило, причиной пожара становится не домашнее животное, а стечение обстоятельств: например, на плите лежат прихватки, за свечой никто не следит и т. д.
Советы владельцам домашних животных
Включайте на сенсорной плите кнопку блокировки.
Создайте среду, в которой домашнее животное не сможет добраться до зарядных устройств, кабелей и т. п.
Ни на секунду не оставляйте свечу без присмотра.
Не храните рядом с открытым огнем воспламеняющиеся материалы.
Используйте сетки от грызунов и защитите кабели, например, трубкой с металлической оболочкой и т. д.
Отсоедините от электросети все бытовые приборы и зарядные устройства, которыми вы в данный момент не пользуетесь – это поможет снизить риски.
Располагайте электропровода так, чтобы домашние животные не могли погрызть или повредить их.
Источники: Спасательный департамент и Elektrilevi
Выбор из двух вариантов
По словам Ораса, у нас есть два варианта: не подпускать домашних животных к опасным местам или сделать дом достаточно безопасным, чтобы они не смогли вызвать несчастный случай. Также специалист подчеркнул, что животным следует объяснить, где в доме находятся опасные места.
Руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль добавил, что необходимо понимать, насколько беспомощны наши домашние животные в случае пожара, и делать все возможное, чтобы обеспечить их безопасность. «Домашнее животное для нас важнее всего материального имущества, так что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить его“, – отметил он.
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