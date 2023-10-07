Руководитель торговых центров о покупателях из Нарвы: кто может, делает покупки в России

Оценивая общее состояние торговли, Тоом указывает не столько на сравнение больших и малых городов, сколько на то, что более крупные центры в настоящее время сильны как с точки зрения посещаемости, так и с точки зрения товарооборота. «Поскольку рынок труда до сих пор был сильным, подводя итог, я бы сказала, что стабильным было первое полугодие, в больших центрах показатели посещаемости и оборота были немного лучше“.

С другой стороны, Тоом отмечает, что посещаемость торгового центра Lõunakeskus в Тарту стабильна и даже растет по сравнению с прошлым годом.

Помимо общего снижения покупательной способности, на посещение магазинов в эстонских городах повлияли разные аспекты. Например, если на работу как рынка у Балтийского вокзала, так и Центрального рынка повлияли дорожные работы, то на посещаемость торговых центров Нарвы влияние оказывает благоприятный курс рубля. “Люди, которые могут съездить в Россию, совершают покупки по другую сторону границы“, - добавила Тоом.

По словам исполнительного директора Astri Group Кайри Тоом, общая тенденция в их торговых центрах такая же, как и везде - количество посетителей уменьшается.

Представители Eesti Pank в своем экономическом прогнозе в конце сентября также отметили, что потребление уменьшается и за этим стоит потребительская неуверенность.

Банковский эксперт признает, что этот показатель нельзя применять ко всей экономике, поскольку даже на более низком уровне год назад он мало что отражал в поведении людей. Тем не менее сегодняшний уровень показывает, что более половины домохозяйств на данный момент считают, что их экономическое положение за последний год ухудшилось.

Для сравнения Нестор указывает, что среднее значение этого показателя всегда составляло -8 пунктов, а самый низкий показатель, зафиксированный во время пандемии коронавируса, составлял -24 пункта. Последний раз показатель находился на уровне, сопоставимом с сегодняшним, в марте 2009 года, в самый мрачный момент экономического кризиса того времени.

В конце сентября экономический эксперт SEB Михкель Нестор сказал в интервью Delfi Ärileht, что с мая этого года индекс потребительского доверия остается на уровне около -30 пунктов. Для определения этого показателя людей просят оценить, каким они считают финансовое положение страны и своей семьи, планируют ли совершать крупные покупки и насколько уверенно чувствуют себя на рынке труда.

Глава Astri Group отмечает, что в последние годы поведение покупателей демонстрирует более продуманные и осознанные потребительские решения, при этом потребление развлечений и услуг остается стабильно высоким.

Признаков опасности пока нет

По словам Ивара Пинселя, главы торгового центра Kaubamajakas в Пярну, за последние месяцы количество посетителей их центра сократилось на 2-3% по сравнению с прошлым годом. “В то же время я не уверен, что этот показатель демонстрирует явную тенденцию к снижению“, - признал он.

Пинсель считает, что ближайшие месяцы покажут, действительно ли люди стали реже посещать торговые центры и является ли это общей тенденцией на всем эстонском рынке.

Однако он признает, что по определенным сегментам изменения все же есть. «Например, в качестве примера можно привести снижение продаж электроники. В отделах по продаже одежды и обуви все хорошо, но на продуктовой корзине люди начали экономить. Но в то же время питание вне дома по-прежнему находится на хорошем уровне. Категория красоты также работает хорошо“, — сказал Пинсель.

Налог с оборота больше всего повлияет на компании по продаже электроники

Пинсель считает, что до конца этого года все будет хорошо и серьезных негативных изменений мы не увидим. “В первом квартале следующего года картина может оказаться несколько иной, поскольку к концу этого года будет реализовано повышение налога с оборота, а крупные покупки к концу года будут уже сделаны“, - считает он.

С 2024 года налог с оборота вырастет до 22%, в связи с этим экономические эксперты считают, что в конце этого года может произойти торговый бум. Представители Банка Эстонии прогнозируют, что повышение налога с оборота и общий рост цен приведут к небольшому повышению стоимости товаров и услуг.

По мнению Пинселя, больше всего из-за повышения налогов пострадают продавцы электроники. Он добавляет, что в начале года продукты питания и предметы первой необходимости закупаются в привычных объемах, но при этом уделяется внимание ценам. «Что будет с теми областями, что не касаются этих двух категорий, действительно предсказать сложно. Может быть, повышение налога будет покрыто из заложенной прибыли, а может быть, и нет, посмотрим“, - добавил глава торгового центра Kaubamajakas.

Тоом же надеется, что изменение цен произойдет в пределах повышения ставки налога с оборота. “Наверное, повышение ставки налога с оборота не так сильно повлияет на посещение, как на сам выбор товаров“, - считает она.

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