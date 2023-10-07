Руководитель торговых центров о покупателях из Нарвы: кто может, делает покупки в России
Руководители торговых центров в целом на посещаемость сейчас не жалуются, но повышение налога с оборота, вступающее в силу в новом году, может в некоторой степени изменить ситуацию.
В конце сентября экономический эксперт SEB Михкель Нестор сказал в интервью Delfi Ärileht, что с мая этого года индекс потребительского доверия остается на уровне около -30 пунктов. Для определения этого показателя людей просят оценить, каким они считают финансовое положение страны и своей семьи, планируют ли совершать крупные покупки и насколько уверенно чувствуют себя на рынке труда.
Для сравнения Нестор указывает, что среднее значение этого показателя всегда составляло -8 пунктов, а самый низкий показатель, зафиксированный во время пандемии коронавируса, составлял -24 пункта. Последний раз показатель находился на уровне, сопоставимом с сегодняшним, в марте 2009 года, в самый мрачный момент экономического кризиса того времени.
Банковский эксперт признает, что этот показатель нельзя применять ко всей экономике, поскольку даже на более низком уровне год назад он мало что отражал в поведении людей. Тем не менее сегодняшний уровень показывает, что более половины домохозяйств на данный момент считают, что их экономическое положение за последний год ухудшилось.
Представители Eesti Pank в своем экономическом прогнозе в конце сентября также отметили, что потребление уменьшается и за этим стоит потребительская неуверенность.
Проблема Таллинна - дорожные работы
По словам исполнительного директора Astri Group Кайри Тоом, общая тенденция в их торговых центрах такая же, как и везде - количество посетителей уменьшается.
Помимо общего снижения покупательной способности, на посещение магазинов в эстонских городах повлияли разные аспекты. Например, если на работу как рынка у Балтийского вокзала, так и Центрального рынка повлияли дорожные работы, то на посещаемость торговых центров Нарвы влияние оказывает благоприятный курс рубля. “Люди, которые могут съездить в Россию, совершают покупки по другую сторону границы“, - добавила Тоом.
С другой стороны, Тоом отмечает, что посещаемость торгового центра Lõunakeskus в Тарту стабильна и даже растет по сравнению с прошлым годом.
Оценивая общее состояние торговли, Тоом указывает не столько на сравнение больших и малых городов, сколько на то, что более крупные центры в настоящее время сильны как с точки зрения посещаемости, так и с точки зрения товарооборота. «Поскольку рынок труда до сих пор был сильным, подводя итог, я бы сказала, что стабильным было первое полугодие, в больших центрах показатели посещаемости и оборота были немного лучше“.
Глава Astri Group отмечает, что в последние годы поведение покупателей демонстрирует более продуманные и осознанные потребительские решения, при этом потребление развлечений и услуг остается стабильно высоким.
Признаков опасности пока нет
По словам Ивара Пинселя, главы торгового центра Kaubamajakas в Пярну, за последние месяцы количество посетителей их центра сократилось на 2-3% по сравнению с прошлым годом. “В то же время я не уверен, что этот показатель демонстрирует явную тенденцию к снижению“, - признал он.
Пинсель считает, что ближайшие месяцы покажут, действительно ли люди стали реже посещать торговые центры и является ли это общей тенденцией на всем эстонском рынке.
Однако он признает, что по определенным сегментам изменения все же есть. «Например, в качестве примера можно привести снижение продаж электроники. В отделах по продаже одежды и обуви все хорошо, но на продуктовой корзине люди начали экономить. Но в то же время питание вне дома по-прежнему находится на хорошем уровне. Категория красоты также работает хорошо“, — сказал Пинсель.
Налог с оборота больше всего повлияет на компании по продаже электроники
Пинсель считает, что до конца этого года все будет хорошо и серьезных негативных изменений мы не увидим. “В первом квартале следующего года картина может оказаться несколько иной, поскольку к концу этого года будет реализовано повышение налога с оборота, а крупные покупки к концу года будут уже сделаны“, - считает он.
С 2024 года налог с оборота вырастет до 22%, в связи с этим экономические эксперты считают, что в конце этого года может произойти торговый бум. Представители Банка Эстонии прогнозируют, что повышение налога с оборота и общий рост цен приведут к небольшому повышению стоимости товаров и услуг.
По мнению Пинселя, больше всего из-за повышения налогов пострадают продавцы электроники. Он добавляет, что в начале года продукты питания и предметы первой необходимости закупаются в привычных объемах, но при этом уделяется внимание ценам. «Что будет с теми областями, что не касаются этих двух категорий, действительно предсказать сложно. Может быть, повышение налога будет покрыто из заложенной прибыли, а может быть, и нет, посмотрим“, - добавил глава торгового центра Kaubamajakas.
Тоом же надеется, что изменение цен произойдет в пределах повышения ставки налога с оборота. “Наверное, повышение ставки налога с оборота не так сильно повлияет на посещение, как на сам выбор товаров“, - считает она.
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