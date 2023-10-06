Предприниматели: такой близорукий подход нам всем в будущем аукнется

Гендиректор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Палтс сказал, наблюдая за спором о зарплате между учителями и Министерством образования, что больше всего здесь беспокоят две вещи.

„Во-первых, опять возникла ситуация, когда правительство не соблюдает заключенной с учителями договоренности, а во-вторых, правительство со своей стороны по существу не предлагает ни одного решения, которое помогло бы нам выйти из кризиса, связанного с многолетней нехваткой учителей“, - сказал руководитель палаты предпринимателей.

Эстонская торгово-промышленная палата долгое время подчеркивает, что оплата труда учителя должна быть мотивирующей и сравнимой с зарплатами других работников с высшим образованием. В противном случае школы останутся без квалифицированных учителей.



„Это уже реальность — учителя уходят на пенсию или уходят с работы по другим причинам, но за 10 лет подготовлено, к примеру, только 13 новых учителей физики. Но потребность значительно выше, потому что из них часть уходит из школы на первом году. По причине зарплаты и по другой причине, но это реальная и углубляющаяся проблема. Притока молодежи нет, с учителями кризис“, - говорит Пальтс.

Позиция Эстонской торгово-промышленной палаты такова: ключом к успеху Эстонии является высокий уровень образования, для чего нужны очень хорошие учителя, которые работают в благоприятной атмосфере и с мотивирующей зарплатой.

Ответственность за то, чтобы необходимые инвестиции были сделаны вовремя, лежит на тех, кто формирует политику и стратегию. Сильные инвестиции в образование, начиная с начального, общего и профессионального и заканчивая высшим, показали бы, что у правительства помимо повышения налогов есть и видение будущего.

„Начинающему молодому учителю нельзя платить меньше, чем получает его знакомый с высшим образованием на аналогичной работе в другой сфере жизни, необходима и вдохновляющая карьерная модель, о которой также говорят уже многие годы“, - считает гендиректор Торгово-промышленной палаты Эстонии.

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