Каллас: ответ Европы на подрывную деятельность России определит, какое будущее нас ждет

„На сегодняшней встрече я подчеркнула важность сотрудничества международных организаций и государств, а также необходимость реформирования ООН“, - сказала премьер-министр Кая Каллас. "То, что Россия как постоянный член Совета безопасности ООН может злоупотреблять правом вето, уменьшает возможности ООН действовать в соответствии со своим уставом. Кроме того, Россия прибегает к гибридным атакам для создания нестабильности“, - пояснила премьер-министр.

„Россия стремится подорвать демократические процессы в Европе. Наша реакция на подрывную деятельность России определит, какое будущее нас ждет“, - отметила премьер-министр и добавила, что на круглом столе, посвященном мультилатерализму, обсуждалось также, как бороться с дезинформацией и обеспечивать кибербезопасность, в том числе в сотрудничестве с частным сектором.

У премьер-министра Каи Каллас состоялась также двусторонняя встреча с президентом Косово Вьосой Османи, с которой она обсудила ситуацию на Западных Балканах и то, как Европа может помочь этому региону.

На третью встречу Европейского политического сообщества были приглашены все европейские государства за исключением России и Беларуси и руководители институтов власти ЕС. Следующая встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества пройдет в первой половине будущего года в Великобритании. Предыдущие саммиты проходили в Молдове (2023) и Чехии (2022).

В пятницу, 6 октября, в Гранаде проходит неофициальная встреча Европейского совета, где обсуждаются долговременные стратегические цели ЕС, вопросы, связанные с расширением, и увеличившееся миграционное давление на Европу.

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