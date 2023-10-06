Полиция просит помощи в поисках пожилого мужчины

Центр тревоги получил сегодня утром сообщение, что с вечера четверга пропал 84-летний Тойво, который, по словам близких, уехал из своего дома в Хаапсалу на сером автомобиле Hyundai (регистрационный номер 360DBG) и не вернулся.

По словам близких, мужчина мог поехать в районе болота Пуску или Нийби. Полиция проверила эту информацию, но автомобиль мужчины не нашла.

К поискам привлекли полицейский вертолет, но они пока не дали результата.

Приметы мужчины: высокого роста, ходит сутулясь. Уходя из дома был одет в темную одежду, на голове — темная шапка.

Полиция просит всех, кто видел Тойво или знает о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.