На Тоомпеа пройдет акция в поддержку Коплиской спасательной команды

Последствия решения о закрытии спасательной команды Копли ввиду сокращения бюджета долгосрочны, обширны и до сих пор непонятны политикам. "В Пыхья-Таллинне без помощи с прежней скоростью останутся 60 000 человек. Это существенно снижает реальную безопасность, и если мы прибавим к этому всеобщую национальную оборону, то закрытие команды совершенно неуместно“, — отметил один из инициаторов пикета, руководитель Центра исследования кризисных ситуаций Ханнес Нагель. "Следует помнить, что наличие возможностей к спасению людей — это часть защиты населения, что, в том числе исходя из третьей статьи НАТО является невыполненной обязанностью государства“.

Спасательная команда Копли важна как с точки зрения ответственности за район, так и с точки зрения специальных возможностей команды. "Пыхья-Таллинн — промышленный район, где высоки риски несчастных случаев с тяжелым последствиями. Кроме того, полуостров, полный деревянных построек, труднодоступен логистически, здесь необходима команда на месте“, — сказал Калле Кооп, главное доверенное лицо Эстонского профсоюза работников спасательных служб. Также в Пыхья-Таллинне находится единственный в Эстонии военный порт, которым пользуются наши союзники по НАТО.

На Пыхья-Таллинн приходится более 40 процентов городского берега — это полуостров, куда помощь поступит с задержкой. Сумма в 727 000 евро, которую государство при огромном дефиците получило бы, копеечная для бюджета. "Сокращения не могут быть основаны исключительно на количестве вызовов, необходимо учитывать и особенности района. Жители и предприниматели Пыхья-Таллинна имеют равные с остальными права на жизненно важные услуги и чувство безопасности. Невозможно смириться с тем, что район, сравнимый по размерам с третьим по величине городом Эстонии, останется без срочной помощи, и безопасность будет обменена на мизерную для государственного бюджета сумму“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.