ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Сегодня и завтра ожидается штормовой ветер, сильные дожди и грозы. В Пирита - наводнение

Сегодня вечером усилится южный и юго-восточный ветер (на островах юго-западный), его сила составит 12-18, порывами 21, на побережье 25 м/c. Во второй половине дня в Западной и Северной Эстонии усилится облачность. Вечером на острова придут осадки, которые затем распространятся по континенту. Дожди будут интенсивными, возможна гроза.