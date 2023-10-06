06.10.2023, 13:41
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Сегодня и завтра ожидается штормовой ветер, сильные дожди и грозы. В Пирита - наводнение
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Агентство по окружающей среде выпустило предупреждение: сегодня и завтра в Эстонии ожидаются сильные дожди и грозы, сила ветра местами достигнет штормовой. Непогода может вызвать перебои с подачей электричества. В столичном районе Пирита уровень морской воды превысит критический.
Сегодня вечером усилится южный и юго-восточный ветер (на островах юго-западный), его сила составит 12-18, порывами 21, на побережье 25 м/c. Во второй половине дня в Западной и Северной Эстонии усилится облачность. Вечером на острова придут осадки, которые затем распространятся по континенту. Дожди будут интенсивными, возможна гроза.