Административный суд: отправлять в резерв невакцинированных военнослужащих было противоправно

31 августа 2021 года командующий Силами обороны Мартин Херем подписал приказ "Анализ рисков угрожающих рабочей среде факторов в Силах обороны. Фактор биологической опасности. COVID-19“ и план действий.

Исходя из документа, Силы обороны освободили от службы пятерых действующих военнослужащих и зачислили их в резерв. Военных освободили с должности и действительной службы в связи с тем, что они не предоставили ни одного из следующих доказательств, предусмотренных приказом: о начале курса вакцинации против COVID-19, о прохождении курса вакцинации или перенесенном заболевании.

Военнослужащие не согласились с этим решением и подали жалобу на Силы обороны, требуя признать приказы, которыми они были освобождены от должности, незаконными. Также они потребовали либо выплатить им компенсацию, либо восстановить на службе.

Силы обороны в свою очередь с обвинением не согласились.

В четверг суд принял решение удовлетворить жалобы двух заявителей полностью и жалобы трех заявителей частично. Кроме того, суд признал незаконными все пять приказов, которыми заявители были уволены со своих должностей и зачислены в резерв.

Суд присудил компенсацию от Сил обороны всем заявителям. Размер компенсации зависит как от трудового стажа, так и от того, воспитывает ли заявитель ребенка в возрасте до 7 лет. Кроме того, Силы обороны должны оплатить процессуальные расходы.

Данное решение пока не вступило в силу. Стороны могут обжаловать его в Тартуском окружном суде в течение 30 дней со дня обнародования, то есть не позднее 6 ноября.

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