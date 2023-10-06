ВИДЕО | Публичное и громкое исполнение гимна РФ повлекло для двух мужчин возбуждение полицией дела

Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за экспозицию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением.

Как сказала руководитель группы процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Энель Куйв, полиция относится к прослушиванию гимна Российской Федерации в общественном пространстве как к публичной экспозиции символа, связанного с совершением акта агрессии, что в сегодняшней ситуации явно воспринимается как поддержка совершаемой в Украине агрессии.

Как мы сообщали, утром в минувшее воскресенье двое нетрезвых мужчин вынесли в одном из дворов Мустамяэ колонку на улицу устроили всем жителям многоквартирного дома прослушивание на полную громкость гимна России. Полиция получила сообщение об этом в 10.36, прибыла на место и сразу же установила личность одного из мужчин.

„О таких случаях находящиеся рядом люди всегда могут сообщать по номеру 112. Полиция очень серьезно реагирует на всяческую поддержку агрессии и разжигание вражды. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально и оцениваем, есть ли основания для возбуждения дела“, - сказала Куйв.

Согласно принятым в апреле прошлого года поправкам, виновным в преступлении по вышеупомянутой статье грозит денежный штраф в размере до трехсот штрафных единиц (до 1200 евро) или арест. Если деяние совершит юридическое лицо, то размер штрафа составляет до 32 000 евро.

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