06.10.2023, 16:35
"Не сортирую и мне плевать". Когда начнут штрафовать за неправильную сортировку мусора?
ФОТО: | Delfi Meedia
В Тарту случайным образом выбрали 350 адресов и провели проверку контейнеров для смешанного бытового мусора. Выяснилось, что 95% контейнеров не соответствуют требованиям сортировки. "Штрафы не за горами“, — говорит глава PrügiBinGo Маргус Ветса.
Журналист Maaleht сел на хвост мусоровоза в районе Ихасте. Уже через час было ясно: все, что выбрасывается, летит в один контейнер. От старых утюгов до тряпок, банок, помидоров, пластиковых и картонных коробок.