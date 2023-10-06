Доля поддерживающих налоговые реформы резко снизилась. Особенно критичны неэстонцы и жители Ида-Вирумаа(15)
Поддержка предстоящих налоговых реформ среди населения Эстонии заметно уменьшилась, выяснилось из опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии, передает RusERR.
В мае 50 процентов жителей высказались в пользу необходимости изменений в налоговой системе, тогда как к сентябрю этот показатель сократился до 43 процентов.
52% респондентов изменение государственных налогов не поддерживали, еще 6% затруднились с ответом.
Примечательно изменение мнения среди эстонцев: если в мае 60 процентов считали реформы нужными, то к сентябрю их доля снизилась до 51 процента. Среди представителей других национальностей всего 24 процента считают, что налоговые изменения необходимы.
Среди регионов наиболее критично настроены жители Северо-Восточной Эстонии - там всего 24% населения высказываются в пользу налоговых изменений, а 69% выступают против.
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