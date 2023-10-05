Представители учителей: Мы просим министров уважать обещания, данные общественности и обратить внимание на проблемы педагогов
4 октября представители учителей вновь обратились к премьер-министру Кае Каллас и министру финансов Марту Вырклаэву, поскольку стратегия государственного бюджета Правительства Республики на 2023-2027 годы дает адекватный обзор огромного кризиса в области образования, но не предлагает решения проблемы преемственности учителей.
Координатор сети ассоциаций учителей Мадис Сомелар сказал, что несмотря на то, что министр финансов Март Вырклаэв подчеркнул, что бюджет 2024 года – это видение того, куда Эстонию следует вести, преподавательский состав такое видение не поддерживает, поскольку госбюджет на 2024 год, подготовленный под руководством премьер-министра и министра финансов, не предлагает решения постоянно накапливающихся проблем в сфере образования.
"В стратегии государственного бюджета на 2024-2027 годы четко прописано, что проблема последующего роста преподавательского состава с каждым годом становится все острее. Авторы стратегии признают, что средний возраст учителей увеличивается, а в школах и детских садах становится все меньше квалифицированных учителей.
В стратегии подчеркивается, что, вопреки ожиданиям, набор учителей-предметников и классных учителей не увеличился, и только 62% из числа зачисленных на педагогические курсы заканчивают обучение. Самый острый дефицит наблюдается в сфере естественных и точных наук. Кроме того, Правительство республики взяло курс на расширение возможностей изучения иностранного языка категории B (второго иностранного), переход на обучение на эстонском языке и разработку в каждой школе новой учебной программы. Широко известно, что большая часть студентов, получивших педагогическое образование, вскоре бросают преподавание.
До сих пор не проведен комплексный критический анализ организации инклюзивного образования, хотя комиссия Рийгикогу по культуре внесла это предложение Правительству республики еще в 2021 году. В отчете Центра мониторинга развития от 8 сентября 2023 года говорится, что более важной проблемой, чем проблема смены учителей, стал уход с работы опытных учителей. За 2021-2022 учебный год с работы уволились 30 процентов учителей в возрасте 40-59 лет, а ущерб организации от их ухода оценивается минимум в 10 000 евро на одного учителя.
Анализ проблем работы учителей, проведенный Рийгикогу в 2020 году, ясно показал, что для того, чтобы получать конкурентоспособную зарплату и уменьшить дефицит учителей, учителя постоянно работают с большой нагрузкой, что приводит к переутомлению и со временем разрушает физическое и душевное здоровье человека. Поэтому мы попросили премьер-министра и министра финансов уважать обещания, данные общественности в коалиционном соглашении, рожденном на основе предвыборных программ, и представить видение того, как Правительство республики намерено решить проблему нехватки учителей.
К сожалению, за многие годы сложилась ситуация, которую необходимо решать нынешнему Правительству республики".
Член правления Эстонской ассоциации учителей биологии Мери Хейнсалу подчеркнул, что в глазах преподавательского состава эстонские учащиеся заслуживают того, чтобы с ними работали соответствующие квалификационным требованиям преподаватели.
"Просим вас сдержать обещание повысить зарплату учителей до 120% от средней зарплаты за четыре года. Юрген Лиги, тогдашний министр образования и науки от Партии реформ, еще в 2015 году подчеркивал, что стратегической целью страны является повышение средней зарплаты учителей до 120% от средней по Эстонии. Этого обещали достичь к 2019 году.
Мы понимаем, что финансовое положение страны сложное. При этом педагогический коллектив внес существенный вклад в сбалансированность бюджета неоплачиваемой дополнительной работой как во время пандемии, так и путем оказания помощи детям украинских военных беженцев. Мы готовы к компромиссу, согласны с тем, чтобы реальное повышение минимальной заработной платы коснулось в первую очередь квалифицированных учителей. Еще раз подчеркиваем, что в коалиционном соглашении было обещано создать модели карьерной лестницы для учителей с соответствующими расчетами нагрузки и моделями заработной платы. Мы просим разработать упомянутые модели не позднее начала весны 2024 года. Целью этих мероприятий является замедление ухода компетентных учителей из школы, поддержка перехода к обучению на эстонском языке и предотвращение обострения нехватки учителей“.
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