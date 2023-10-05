Представители учителей: Мы просим министров уважать обещания, данные общественности и обратить внимание на проблемы педагогов

Координатор сети ассоциаций учителей Мадис Сомелар сказал, что несмотря на то, что министр финансов Март Вырклаэв подчеркнул, что бюджет 2024 года – это видение того, куда Эстонию следует вести, преподавательский состав такое видение не поддерживает, поскольку госбюджет на 2024 год, подготовленный под руководством премьер-министра и министра финансов, не предлагает решения постоянно накапливающихся проблем в сфере образования.

"В стратегии государственного бюджета на 2024-2027 годы четко прописано, что проблема последующего роста преподавательского состава с каждым годом становится все острее. Авторы стратегии признают, что средний возраст учителей увеличивается, а в школах и детских садах становится все меньше квалифицированных учителей.

В стратегии подчеркивается, что, вопреки ожиданиям, набор учителей-предметников и классных учителей не увеличился, и только 62% из числа зачисленных на педагогические курсы заканчивают обучение. Самый острый дефицит наблюдается в сфере естественных и точных наук. Кроме того, Правительство республики взяло курс на расширение возможностей изучения иностранного языка категории B (второго иностранного), переход на обучение на эстонском языке и разработку в каждой школе новой учебной программы. Широко известно, что большая часть студентов, получивших педагогическое образование, вскоре бросают преподавание.

До сих пор не проведен комплексный критический анализ организации инклюзивного образования, хотя комиссия Рийгикогу по культуре внесла это предложение Правительству республики еще в 2021 году. В отчете Центра мониторинга развития от 8 сентября 2023 года говорится, что более важной проблемой, чем проблема смены учителей, стал уход с работы опытных учителей. За 2021-2022 учебный год с работы уволились 30 процентов учителей в возрасте 40-59 лет, а ущерб организации от их ухода оценивается минимум в 10 000 евро на одного учителя.