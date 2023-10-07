Сексолог Рита Холм: хорошие детские книги "об этом" помогают предотвратить насилие в отношении детей

„Часто дети уже в детском саду задают вопросы о собственном теле, теле других и обо всем, что их окружает. Сексуальное воспитание также дает детям знания об их правах, о том, кто может или не должен прикасаться к телу ребенка и какие права на получение помощи дети имеют. Сексуальное воспитание должно соответствовать возрасту, и для этого существуют стандарты ВОЗ“, - рассказала RusDelfi Рита Холм.

Рита Холм объясняет, что одной из частей сексуального образования является обучение технике безопасности, которое помогает защитить ребенка от сексуального насилия.

„Ребенка учат правильно, а не непристойно, называть интимные части тела. К примеру, если брат применяет сексуальное насилие к младшей сестре, ребенок знает названия половых органов и может подойти к взрослому, объяснить, что происходит, и родители могут немедленно отреагировать“, - говорит Холм.

Однако, сексолог признает, что, к сожалению, дом не всегда самое безопасное место, хотя так и должно быть.

„Я возглавляю созданную мной организацию, мы помогаем людям, ставшим жертвами сексуального насилия в детстве, и более 60% из них подверглись сексуальному насилию до 6 лет, в основном со стороны членов собственной семьи. Это жестокая статистика, но, к сожалению, это правда. Сексуальное насилие – самое скрытое преступление в мире“, - с горечью говорит Рита Холм, подчеркивая, что сексуальное воспитание не поощряет сексуальные преступления, а наоборот, защищает детей от сексуального насилия.

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