ВИДЕО | Коронавирус поднимает голову. Министр: мы не вернемся в то время, когда реагированием были ограничения

Как сказала Сиккут (Социал-демократическая партия), циркулирующий сейчас штамм коронавируса очень серьезных последствий не вызывает. «Но как и со всеми болезнями, есть люди со слабым иммунитетом, есть пожилые, есть люди, входящие в группу риска по какой-то другой причине. Рекомендация людям из групп риска — вакцинируйтесь“. - отметила одна.

Правительство еще ситуацию с коронавирусом не обсуждало. «Я не думаю, что мы вернемся во времена трехлетней давности, когда реагированием должны быть строгие ограничения“, - сказала она.

Профессор микробиологии и вирусологии Тартуского университета Ирья Лутсар, избранная в марте в Рийгикогу, сказала вчера ERR, что закрытие школ во время пандемии было ошибкой.

Сиккут не пожелала одобрять или осуждать тогдашние конкретные решения, но сказала: важно учиться на своем опыте, чтобы в будущем мы были лучше готовы к пандемиям и могли бы принимать решения об ограничениях на основе широкого согласия.

Заболеваемость растет

Если в последнюю неделю августа в Эстонии было зарегистрировано 259 новых случаев COVID-19, то в последнюю неделю сентября уже 584.

По данным Департамента здоровья, в сентябре заболеваемость на 100 000 жителей составила 83,2.

Заболеваемость растет почти во всех возрастных группах, особенно среди людей в возрасте 80 — 84 года.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.