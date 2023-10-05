Мужчина, пытавшийся спуститься с обрыва по веревке, поскользнулся и сорвался вниз

На месте выяснилось, что во время празднования мужчина хотел спуститься с обрывистого берега по веревке, но поскользнулся и упал. Друг спустился за пострадавшим и вытащил его из воды на берег.

По словам представителя Спасательного департамента, мужчина, упавший с обрыва, на момент передачи его медикам был жив.

На инцидент отреагировали спасатели из Кейла и Палдиски, а также добровольцы спасательной команды Лохусалу.

Когда на место прибыли спасатели команды Палдиски, они подготовили носилки и спустились к потерпевшему, которому сразу же наложили на шею шину. Внизу выяснилось, что спустившийся на помощь друг повредил ногу. Спасатели подняли обоих пострадавших и передали их медикам скорой помощи.

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