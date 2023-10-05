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05.10.2023, 15:15
Погрязшая в долгах фирма внезапно стала выставлять счета бывшим клиентам. TTJA: это несправедливо в отношении потребителя
(1)
Санне Сигрид Таветер
sannesigrid.taveter@arileht.ee
Тынис Пальтс
ФОТО:
ANDRES PUTTING
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