Экономика
05.10.2023, 15:15

Погрязшая в долгах фирма внезапно стала выставлять счета бывшим клиентам. TTJA: это несправедливо в отношении потребителя

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Тынис Пальтс
Тынис Пальтс
ФОТО: ANDRES PUTTING

RusDelfi
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