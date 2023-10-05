ВИДЕО | С Днем учителя! Завуч Тынисмяэской реальной школы спела песню для коллег

Спектр развлечений, который предлагается виновникам торжества, как правило, чрезвычайно широкий. Это и замена педагогов, когда место за учительским столом приходят старшеклассники, это и торжественные концерты и всевозможные референдумы, когда выбирают победителей в различных номинациях. В Таллиннской Тынисмяэской реальной школе ученики организовали кафе и мастер-классы. В последних преподавателей знакомили с играми современных детей, обучали искусству оригами и аргументации. В этот день вышло два 16-страничных номера школьной газеты, в которых ученики рассказали о своих любимых учителях, а учителя поделились историями, какими путями они пришли к своей профессии.

В заключении праздничного дня учителей пригласили на концерт, программа которого была дополнена видеоклипом, где завуч школы Елена Айт предложила вниманию публики песню Сергея Манукяна и Олега Митяева “Друг мой“ в собственном исполнении. Надо заметить, что дебют Елены Владимировны был встречен на “ура“.

В столь непростое для русских педагогов время остается лишь радоваться каким-то мелочам. Многие из нас не слишком четко видят свое будущее и пока не понимают, как под него можно было подстроиться таким образом, чтобы не растерять главное в своей профессии - стараться сеять разумное, доброе и вечное. Но праздник отменять из-за этих переживаний все-таки не стоит. Учителя Таллиннской Тынисмяэской реальной школы благодарят родителей своих учеников за оказанное им доверие, поздравляют своих коллег во всех школах Эстонии и желают творческих свершений, сил и здоровья.