Экономика
06.10.2023, 11:56

КОММЕНТАРИЙ | Половина рынка Нымме закрыта. Что случилось?

 
+ большое сравнение цен на рынках Эстонии!
Рынок Нымме
Рынок Нымме
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Еще в субботу рынок Нымме был на волне своего великолепия. Такое милое компактное место, где все кажется настоящим. Когда мясо достается из духовки, оно действительно копченое и даже еще горячее. Берешь коробочку малины – ягода спелая и сочная. Садовница собрала осенние астры, связала их в красивый букет и рассказывает вам историю своей жизни, пишет Maaleht.

Здесь приятно сидеть на скамейке под солнышком, ведь кажется, что в Нымме всегда светит солнце, и наслаждаться крепким кофе. Есть пирог, разглядывать людей.

Обычно, прогуливаясь по рынку, встречаешь знакомого, и неважно, кто это, разговор всегда заканчивается одним и тем же - как здесь все дорого, и рассуждением на тему того, у кого же настолько тугой кошелек, чтобы приходить сюда закупаться. Кстати, хозяйка кафе как-то с завистью в голосе сказала, что те, кто торгует тут летом, успешно избавляются от товара, выставив на него фантастические ценники, отчего зимой здесь пусто, а продавцы греются на песчаном пляже в теплых краях.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии