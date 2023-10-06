06.10.2023, 11:56
КОММЕНТАРИЙ | Половина рынка Нымме закрыта. Что случилось?
+ большое сравнение цен на рынках Эстонии!
ФОТО: | Delfi Meedia
Еще в субботу рынок Нымме был на волне своего великолепия. Такое милое компактное место, где все кажется настоящим. Когда мясо достается из духовки, оно действительно копченое и даже еще горячее. Берешь коробочку малины – ягода спелая и сочная. Садовница собрала осенние астры, связала их в красивый букет и рассказывает вам историю своей жизни, пишет Maaleht.