КОММЕНТАРИЙ | Половина рынка Нымме закрыта. Что случилось?

Здесь приятно сидеть на скамейке под солнышком, ведь кажется, что в Нымме всегда светит солнце, и наслаждаться крепким кофе. Есть пирог, разглядывать людей.

Обычно, прогуливаясь по рынку, встречаешь знакомого, и неважно, кто это, разговор всегда заканчивается одним и тем же - как здесь все дорого, и рассуждением на тему того, у кого же настолько тугой кошелек, чтобы приходить сюда закупаться. Кстати, хозяйка кафе как-то с завистью в голосе сказала, что те, кто торгует тут летом, успешно избавляются от товара, выставив на него фантастические ценники, отчего зимой здесь пусто, а продавцы греются на песчаном пляже в теплых краях.