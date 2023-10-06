Обзор RusDelfi | Huawei продолжает экспансию на рынке смарт-часов. Чем примечательна новинка Watch GT 4?
В сентбяре технологический гигант Huawei представил свои новые смарт-часы с усовершенствованным дизайном и мощными функциями для мониторинга здоровья и занятий спортом. Новые смарт-часы Watch GT 4 — последняя модель популярной серии смарт-часов, которыми Huawei пытается завоевать эстонский рынок.
В серии Huawei Watch GT приоритет отдается передовым технологиям и надежности. Новейшие часы Watch GT 4 продолжают идти в ногу с инновациями, подчеркивая при этом стильный внешний вид часов. „Новое направление Huawei — это вклад в здоровье людей и превращение занятий спортом в более комфортные без ущерба для внешнего вида часов. Watch GT 4 выходят на рынок в двух исполнениях - размером 46 мм и 41 мм - так что каждый пользователь сможет выбрать подходящую для себя модель“, — сказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
За последнее десятилетие компания Huawei представила на рынке различные смарт-продукты, которые привлекли внимание как инновационными технологиями, так и уникальным внешним видом. По части материалов, из которых изготовлены часы, компания Huawei постоянно ищет улучшения, чтобы гарантировать высококлассные, надежные и комфортные условия для пользователей смарт-оборудования. При этом часы можно сделать более персонализированными, меняя ремешки и обои циферблата.
Стоить такие часы будут от 249 до 399 евро в зависимости от модели.
Начнем как раз с разговора об этих вариациях. HUAWEI Watch GT 4 существуют в двух исполнениях по диаметру корпуса – 46 и 41 мм. Первая версия более брутальная, вторая, очевидно, ориентирована в первую очередь на женскую аудиторию. Каждая версия представлена в трех цветовых вариациях — и с различными ремешками в комплекте: из кожи, фторкаучука, нержавеющей стали. Есть даже композитный, с вставками из… переработанного океанического мусора.
часы влагозащищены по стандарту IP68 и выдерживают давление в пять атмосфер. Купаться в них можно спокойно, в том числе и в морской воде.
Есть и кое-что свежее. Во-первых, контроль дыхания, который дебютировал все на тех же HUAWEI Watch 4, теперь работает и во время сна: часы следят за тем, как вы дышите. Во-вторых, обновилась система контроля за менструальным циклом. В-третьих, добавилось приложение «Будь в форме“, которое позволяет более подробно вести учет калорий и строить планы снижения или набора веса.
барометр, акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма, датчик внешней освещенности, компас, датчик глубины, автоматически работающий пульсоксиметр (SpO2)
Аккумулятор 524 и 323 мА·ч. Имеется три сценария: экономный режим — 14 дней, сбалансированный — 8 дней, активный — 4 дня.
Производитель делает акцент на технологию TruSeen 5.5+, в основе которой лежит «алгоритм улучшения многоканального сигнала на основе метода глубинного машинного обучения, разработанного Huawei“. Благодаря этому, как утверждается, пользователи часов смогут получать на 30% более точные (в сравнении с Watch GT 3) результаты измерений показателей здоровья сердечно-сосудистой системы.
Все варианты Huawei Watch GT 4 защищены от попадания влаги по стандарту 5 атм, то есть в них можно смело плавать в бассейне и открытом водоеме (без глубоководного погружения).
установка альтернативных циферблатов и тонкая их настройка
Переключать циферблаты на часах или на смартфоне в приложении HUAWEI Health проще, чем кажется! Кроме того, вы можете загрузить и установить любимое изображение как обои циферблата, либо выбрать несколько изображений, чтобы они отображались произвольно каждый раз, когда вы поднимаете запястье.
Вы можете загрузить из Галереи изображение и установить его как обои циферблата. При загрузке нескольких изображений часы будут отображать их в произвольном порядке каждый раз, когда будет включаться экран часов. Вы также можете переключать изображения на циферблате, нажимая на экран часов (изображения будут переключаться в произвольном порядке).
Дисплей: 1,43 дюйма, AMOLED, 466 × 466 пикселей, 326 PPI, Always On, датчик освещённости.
Вес: 60 грамм (с ремешком), 48 грамм (без ремешка).
Выполнен он из натуральной кожи, очень мягкой и приятной на ощупь.
Новой фишкой часов стало встроенное приложение под названием «Будь в форме“ с наглядным и приветливым интерфейсом. Записывая количество потребленных калорий в приложении «Здоровье“, оно будет анализировать их с потраченными и помогать придерживаться плана похудения, набора веса или его сохранения. Тут даже есть учет уровня метаболизма, благодаря чему советы по достижению поставленных целей улучшения здоровья стали еще более точными.