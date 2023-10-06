Обзор RusDelfi | Huawei продолжает экспансию на рынке смарт-часов. Чем примечательна новинка Watch GT 4?

В серии Huawei Watch GT приоритет отдается передовым технологиям и надежности. Новейшие часы Watch GT 4 продолжают идти в ногу с инновациями, подчеркивая при этом стильный внешний вид часов. „Новое направление Huawei — это вклад в здоровье людей и превращение занятий спортом в более комфортные без ущерба для внешнего вида часов. Watch GT 4 выходят на рынок в двух исполнениях - размером 46 мм и 41 мм - так что каждый пользователь сможет выбрать подходящую для себя модель“, — сказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

За последнее десятилетие компания Huawei представила на рынке различные смарт-продукты, которые привлекли внимание как инновационными технологиями, так и уникальным внешним видом. По части материалов, из которых изготовлены часы, компания Huawei постоянно ищет улучшения, чтобы гарантировать высококлассные, надежные и комфортные условия для пользователей смарт-оборудования. При этом часы можно сделать более персонализированными, меняя ремешки и обои циферблата.

Стоить такие часы будут от 249 до 399 евро в зависимости от модели.

Начнем как раз с разговора об этих вариациях. HUAWEI Watch GT 4 существуют в двух исполнениях по диаметру корпуса – 46 и 41 мм. Первая версия более брутальная, вторая, очевидно, ориентирована в первую очередь на женскую аудиторию. Каждая версия представлена в трех цветовых вариациях — и с различными ремешками в комплекте: из кожи, фторкаучука, нержавеющей стали. Есть даже композитный, с вставками из… переработанного океанического мусора.

часы влагозащищены по стандарту IP68 и выдерживают давление в пять атмосфер. Купаться в них можно спокойно, в том числе и в морской воде.