ФОТО | Часы с позолотой за три тысячи евро и умные очки. В Барселоне Huawei показал, какие новинки ждут покупателей в скором будущем

Что касается мониторинга здоровья, технологическая компания Huawei улучшила свои смарт-часы, чтобы и молодые, и пожилые, спортивные и менее спортивные пользователи смогли бы найти в них необходимые для себя функции. „Основное внимание уделяется целостному благополучию пользователей — как с точки зрения мониторинга рисков, профилактики заболеваний, так и мониторинга спортивного здоровья“, — объясняет Мишина.

Стоить такие часы будут от 249 до 399 евро в зависимости от модели.

За последнее десятилетие компания Huawei представила на рынке различные смарт-продукты, которые привлекли внимание как инновационными технологиями, так и уникальным внешним видом. По части материалов, из которых изготовлены часы, компания Huawei постоянно ищет улучшения, чтобы гарантировать высококлассные, надежные и комфортные условия для пользователей смарт-оборудования. При этом часы можно сделать более персонализированными, меняя ремешки и обои циферблата.

В серии Huawei Watch GT приоритет отдается передовым технологиям и надежности. Новейшие часы Watch GT 4 продолжают идти в ногу с инновациями, подчеркивая при этом стильный внешний вид часов. „Новое направление Huawei — это вклад в здоровье людей и превращение занятий спортом в более комфортные без ущерба для внешнего вида часов. Watch GT 4 выходят на рынок в двух исполнениях - размером 46 мм и 41 мм - так что каждый пользователь сможет выбрать подходящую для себя модель“, — сказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

На презентации Huawei были представлены новые смарт-часы Watch GT 4 — последняя модель популярной серии смарт-часов, наушники FreeBuds Pro 3 Hi-Res TWS, смарт-очки Eyewear II, новые модели планшетов Matepad и особенно роскошные часы Watch Ultimate Gold Edition. Состоявшееся в Барселоне мероприятие особенно знаменательно тем, что 10 лет назад именно в этом городе были представлены первые смарт-часы Huawei.

„Уже 10 лет Huawei работает над поиском решений вызовов в смарт-отрасли. Прежде всего, найдены эффективные решения по времени автономной работы устройств, точности измерений и по части удобства ношения смарт-часов“, — отмечает Мишина. Постоянное совершенствование устройств дает пользователям возможность точных измерений частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и общих профилей риска.

„Huawei усиливает свою приверженность исследованиям и разработкам, что реализуется в 10 глобальных исследовательских центрах и 3 лабораториях спортивного здоровья, а также планируется открытие дополнительной европейской лаборатории к концу этого года для улучшения функционала смарт-часов“, — рассказывает эксперт по технологиям.

Смарт-продукты как аксессуар и спутник в тренировках

Стратегический поворотный момент для Huawei стартовал вчера презентацией стильных смарт-продуктов. „Watch GT 4 обладают мощными функциями для здоровья и фитнеса, и в то же время они эстетически красивы. То же самое можно сказать и о представленных вчера наушниках – у них лучшее в своем классе качество звука, а с точки зрения внешнего вида также нет никаких компромиссов — новые наушники Freebuds Pro 3 располагаются в стильной коробке“, — описывает Мишина продукцию, которая будет продаваться также и в Эстонии.

Цена наушников составляет 199 евро.

Помимо смарт-часов Watch GT 4, вчера также были представлены часы Huawei Watch Ultimate Gold Edition. „Эти часы буквально золотого дизайна, и при этом они оснащены передовыми функциями. Например, можно погружаться на глубину до 100 метров, а их аккумулятора хватает на 2 недели работы“, - описывает Екатерина Мишина новый инновационный продукт.

Ценник у часов соответствующий - 2999 евро.

Всемирно признанная икона моды и фитнеса Памела Рейф и золотой медалист Олимпийских игр, мира и Европы сэр Мо Фара выступили в качестве послов бренда Huawei на вчерашнем мероприятии. Обе знаменитости используют смарт-часы Huawei в своей повседневной жизни, чтобы повысить эффективность тренировок, лучше понимать состояние своего здоровья и при этом чувствовать себя модно и стильно.

„Мне нравится концепция смарт-часов Huawei – потому что они не похожи на смарт-часы. Они больше похожи на красивые аксессуары и в то же время являются качественными спутниками при занятиях спортом“, — подытожила Рейф свой опыт использования смарт-часов Huawei.

Еще одна новинка - смарт-очки Eyewear II. Стоят они, кстати, не так уж и дорого доя такого гаджета - 299 евро. В оптике в них можно вставить стекла исходя из состояния своего зрения, а в ассортименте две оправы: тонкая серебряная и черная, потолще. Единственное, пока неизвестно, попадут ли эти очки на эстонский рынок.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.