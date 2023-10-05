Начинающий водитель превысил скорость на 88 км/ч. И дал бесхитростное объяснение

"Одним сентябрьским ранним утром внимание полиции привлек автомобиль, скорость которого при движении в населенном пункте составила 143 км/час. Даже если сделать всевозможные поправки в пользу водителя, то автомобиль все равно превысил скорость на 88 км/ч.

Находившийся за рулем арендной машины 21-летний водитель свою вину не отрицал и объяснил значительное превышение скорости тем, что ему нравится быстро ездить. Водителя задержали, и на некоторое время ему была предоставлена возможность ознакомиться с конструктивными особенностями Центра для задержанных.

К сегодняшнему дню решение по данному делу принял и Харьюский уездный суд: ранее не привлекавшемуся к ответственности молодому человеку придется заплатить штраф, который выражается четырехзначной суммой, а в качестве дополнительного наказания его на длительное время лишили водительских прав, которые он получил всего 4 месяца назад.

Небольшое напоминание для обладателей «кленовых листков“

Если обладателя первичных прав лишают в качестве наказания права управления моторным транспортным средством, то выданные ему права признаются недействующими.

Правом управлять транспортным средством и первичными водительскими правами наделяется лицо, которое не наказывали за езду без прав, совершение ДТП, превышение предельного уровня алкоголя, употребление алкоголя после ДТП, превышение скорости, игнорирование знака остановиться, несообщение о ДТП, бегство с места ДТП и которое не имеет наказания за совершение преступления в сфере дорожного движения.

Согласно Закону о регистре наказаний, данные о наказании из регистра удаляются и отправляются в архив, когда с момента уплаты назначенного за правонарушение штрафа или лишения права управления автомобилем (в качестве основного наказания) прошел один год. Пример: если обладателя «кленового листка“ в качестве основного наказания лиши прав на 6 месяцев, то возможность вновь сесть за руль у него появится только через 18 месяцев.