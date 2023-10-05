Жителей Эстонии предупреждают: банальная невнимательность может стоит жизни и кучи денег

В прошлом году в результате вызванных отопительными приборами пожаров погибли пять человек. Помимо этих страшных трагедий, имели место и десятки "обычных“ пожаров, причиной которых стала неосторожность при отоплении. Сюда относятся всевозможные ошибки при отоплении – использование горючей жидкости при разжигании огня, хранение отопительных материалов слишком близко к очагу, неправильное удаление горячей золы.

По данным ERGO, в среднем вызванный отопительными приборами пожар, причинял ущерба на 4000 евро. Руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс сказала, что ущерб причиняет не только пламя, но и дым. Например, возгорание сажи в дымоходе может и не нарушить конструкции здания, но после этого все равно придется менять весь интерьер, мебель, и даже покупать новую одежду. Убытки от пожаров, повреждающих конструкции жилого дома, могут легко достигать сотен тысяч. Нередки и случаи, когда внешне целое здание оказывалось повреждено на несколько десятков тысяч евро.

В 2022 году было зафиксировано 144 случая возгорания сажи в дымоходе. В 139 из них возгорание ограничивалось лишь самим дымоходом, но было и пять случаев, где возгорание сажи причинило больший ущерб.

„Каждую осень, когда начинается отопительный сезон, можно увидеть, что банальная невнимательность оборачивается большими расходами, трудоемким ремонтом и кучей нервов. Часто пожар происходит из-за ошибок, которых легко избежать“, - отметила Лепвальтс.

Трубочист Юхан Ряни рассказывает о том, в каком состоянии находятся дома жителей Эстонии и что каждый может сделать, чтобы предотвратить нежелательные последствия:

Важно подчеркнуть, что обслуживание печи является обязанностью владельца дома. Если пользование печью запрещено актом трубочиста – скажем, неисправны печь или дымоходы – но человек все равно топит печь и в результате возникает пожар, то страховая компания имеет право отказать в возмещении ущерба.