Жителей Эстонии предупреждают: банальная невнимательность может стоит жизни и кучи денег
По статистике Спасательного департамента, в прошлом году в Эстонии имел место 101 пожар, возникший из-за ошибок в процессе отопления. По данным страховой компании ERGO, средний размер ущерба в таких случаях составляет 4000 евро.
В прошлом году в результате вызванных отопительными приборами пожаров погибли пять человек. Помимо этих страшных трагедий, имели место и десятки "обычных“ пожаров, причиной которых стала неосторожность при отоплении. Сюда относятся всевозможные ошибки при отоплении – использование горючей жидкости при разжигании огня, хранение отопительных материалов слишком близко к очагу, неправильное удаление горячей золы.
По данным ERGO, в среднем вызванный отопительными приборами пожар, причинял ущерба на 4000 евро. Руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс сказала, что ущерб причиняет не только пламя, но и дым. Например, возгорание сажи в дымоходе может и не нарушить конструкции здания, но после этого все равно придется менять весь интерьер, мебель, и даже покупать новую одежду. Убытки от пожаров, повреждающих конструкции жилого дома, могут легко достигать сотен тысяч. Нередки и случаи, когда внешне целое здание оказывалось повреждено на несколько десятков тысяч евро.
В 2022 году было зафиксировано 144 случая возгорания сажи в дымоходе. В 139 из них возгорание ограничивалось лишь самим дымоходом, но было и пять случаев, где возгорание сажи причинило больший ущерб.
„Каждую осень, когда начинается отопительный сезон, можно увидеть, что банальная невнимательность оборачивается большими расходами, трудоемким ремонтом и кучей нервов. Часто пожар происходит из-за ошибок, которых легко избежать“, - отметила Лепвальтс.
Трубочист Юхан Ряни рассказывает о том, в каком состоянии находятся дома жителей Эстонии и что каждый может сделать, чтобы предотвратить нежелательные последствия:
Важно подчеркнуть, что обслуживание печи является обязанностью владельца дома. Если пользование печью запрещено актом трубочиста – скажем, неисправны печь или дымоходы – но человек все равно топит печь и в результате возникает пожар, то страховая компания имеет право отказать в возмещении ущерба.
„Добровольные спасатели – гаранты чувства безопасности в Эстонии. Одной из задач наших волонтеров является профилактическая работа – и тут мы прилагаем все возможные усилия. Но, в конце концов, не в силах спасателя следить за поведением людей, – сказала председатель правления Союза спасателей Пия Каллас. – Вот почему при разведении огня всем важно быть внимательными и осторожными и следить за тем, чтобы отопительные приборы находились в исправном состоянии и были пригодны для использования в начале каждого отопительного сезона“.
Не всех несчастных случаев удается избежать, но каждый может многое сделать для предотвращения пожаров и снижения риска. Компания ERGO в сотрудничестве с Союзом спасателей составили список того, что следует помнить и соблюдать для обеспечения безопасности:
Трубы и дымоход необходимо чистить и проверять не реже раза в год.
Состояние дымового детектора и датчика угарного газа необходимо проверять не реже раза в год.
Не перетапливайте! Печь не должна быть чрезмерно горячей.
Горячая печь, дымоход или труба не должны располагаться слишком близко к стене, сделанной из дерева или другого легковоспламеняющегося материала.
Золу из очага необходимо поместить в ведро из негорючего материала с крышкой и немедленно вынести из дома.
Топливный материал нельзя хранить перед очагом или рядом с ним.
Электрическая система не должна быть перегружена радиаторами.
Нагревательные приборы нельзя оставлять без присмотра.
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