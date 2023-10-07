07.10.2023, 18:50
Сийм Каллас: президент Алар Карис сказал принципиальную неправду, он выбирает одну из сторон, это — скользкий путь(26)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сказал политик-ветеран Сийм Каллас изданию Maaleht, он не жалеет о том, что не стал президентом страны. "Я всегда был скорее человеком дела и представлял исполнительную власть. Президент Алар Карис, начав вмешиваться в политику, вступил на скользкий путь. Не следовало бы этого делать, как и выбирать одну из сторон“, - считает Сийм Каллас.