Сийм Каллас: президент Алар Карис сказал принципиальную неправду, он выбирает одну из сторон, это — скользкий путь

Самый влиятельный пост в вашей карьере вы занимали в Европе: 10 лет были вице-президентом Еврокомиссии. Что вы считаете самым большим своим достижением?

Есть о чем вспомнить. Европейские СМИ точно помнят меня, обо мне еще долго вспоминали, так как от меня исходила Европейская инициатива открытости. Поначалу меня ругали. В ходе согласования этой инициативы мне довольно жестко было сказано, что это "шоу одного человека“, и так делать не следует.