Новости Эстонии
07.10.2023, 18:50

Сийм Каллас: президент Алар Карис сказал принципиальную неправду, он выбирает одну из сторон, это — скользкий путь

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Послужной список Сийма Калласа, которому 2 октября исполнилось 75 лет, впечатляет, в нем отсутствует разве что должность президента.
Послужной список Сийма Калласа, которому 2 октября исполнилось 75 лет, впечатляет, в нем отсутствует разве что должность президента.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Как сказал политик-ветеран Сийм Каллас изданию Maaleht, он не жалеет о том, что не стал президентом страны. "Я всегда был скорее человеком дела и представлял исполнительную власть. Президент Алар Карис, начав вмешиваться в политику, вступил на скользкий путь. Не следовало бы этого делать, как и выбирать одну из сторон“, - считает Сийм Каллас.

Самый влиятельный пост в вашей карьере вы занимали в Европе: 10 лет были вице-президентом Еврокомиссии. Что вы считаете самым большим своим достижением?

Есть о чем вспомнить. Европейские СМИ точно помнят меня, обо мне еще долго вспоминали, так как от меня исходила Европейская инициатива открытости. Поначалу меня ругали. В ходе согласования этой инициативы мне довольно жестко было сказано, что это "шоу одного человека“, и так делать не следует.

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