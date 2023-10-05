ВИДЕО | Дудь выпустил новое интервью, снятое на Сааремаа. Петр Верзилов: это одно из самых красивых мест Европы

По словам Дудя, Верзилов настоял на том, чтобы встретиться именно на Сааремаа. На его вопрос “почему“ Верзилов отвечает обстоятельно.

„Ну, во-первых, это - одно из самых красивых мест в Европе. Потрясающий остров, изумительная природа, птицы, камни. Совершенно невероятные виды, чувствуешь себя в раю. Очень люблю северную европейскую природу“, - говорит Верзилов и подтверждает, что это - его место силы.

„Я очень люблю Тарковского, и конкретно это место - маяк, мыс и камни - очень похоже на место действия фильма “Жертвоприношение“. Это один из важнейших фильмов Тарковского, который повествует о границе частного человеческого существования и ядерной катастрофы. Это один из самых важных фильмов в истории мирового кино“.

Точное место, в котором проходили съемки ролика, определить несложно. По кадрам с дрона ясно, что Дудь с Верзиловым побывали на маяке Sääretükk, находящемся в 10 километрах от Курессааре. При этом Дудь признался, что добраться до этой точки было не так просто.

Также в выпуске был показан детский творческий лагерь "Камчатка" журналиста Филиппа Бахтина (бывший главред российской версии журнала "Esquire“), который второй год проводится на Сааремаа. Верзилов там выступает в роли вожатого.

Смотрите выпуск полностью ниже.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .