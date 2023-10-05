Три крупных сети заправок снизили цены на топливо

Новая цена 95-го бензина - 1,779 евро за литр, 98-й бензин после снижения цены стоит 1,829 евро за литр и дизельное топливо - 1,679 евро за литр.

Основной причиной падения цен на моторное топливо является снижение цен на конечную продукцию на мировом рынке на фоне падения цен на нефтепродукты. С другой стороны, более агрессивное снижение тормозится за счет внутреннего рынка, который по-прежнему хаотичен и ждет конкретных шагов от чиновников.



"Пока незаконная деятельность на топливном рынке Эстонии не прекращена, мы по-прежнему находимся в ситуации, когда другие законопослушные участники рынка не могут предложить своим клиентам наилучшую цену, - прокомментировал исполнительный директор Terminal Йорген Ыйгус. - Чтобы предложить розничным покупателям максимально выгодную цену, необходимо, чтобы нечестное поведение на эстонском топливном рынке прекратилось и не осталось безнаказанным“.

Circle K и Alexela последовали примеру



Вслед за Terminal о снижении цен на моторное топливо сообщила и Circle K. Новая розничная цена бензина на их заправках также составляет 1,779 €/л и дизельного топлива - 1,679€/л.



“Цены на готовую продукцию на мировом рынке за прошедшую неделю показывали спад, что позволило Circle K снизить розничную цену как на бензин, так и на дизельное топливо. За последнюю неделю цена сырой нефти на мировом рынке упала из-за плохих экономических прогнозов Всемирного банка“, - сказал глава отдела ценообразования Circle K Индрек Сасси.

К снижению цен на топливо сегодня присоединилась и Alexela. Руководитель сферы продажи энергии Alexela Тармо Кярсна признал, что помимо других уже названных факторов на снижение цен повлияло и решение России продолжать экспорт дизеля.

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