День на дорогах: один водитель протаранил паркующиеся автомобили, другой врезался в дерево

В 07:40 утра произошла авария возле Линнаару теэ 5/1 в деревне Соодевахе в волости Раэ в Харьюмаа, где 43-летняя женщина на легковом автомобиле Hyundai Tuscon наехала на 34-летнюю женщину. Позже пострадавшая обратилась в больницу.

В 10:07 произошла авария возле Лаада, 22 в Раквере, где 79-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Fabia врезался в паркующиеся автомобили Audi A6 Avant и Toyota Verso-S. Водителя Škoda доставили в больницу.

В 13:33 произошла авария возле Таммику, 1 в Таллинне, где 45-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz E 220 врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.

В 15:51 произошла авария возле Таммсааре теэ, 107 в Таллинне, где 39-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz Vito сбил 44-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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