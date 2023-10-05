Государство договорилось о покупке 20 земельных участков в Нурсипалу на сумму 3,5 млн евро

Общая стоимость приобретаемых земельных участков составляет около 3,5 млн евро, передает RusERR со ссылкой на RKIK.

В качестве дополнительного вознаграждения за достижение с владельцами соглашения о продаже недвижимости государство доплачивает им 20% в виде так называемой мотивационной платы. В случае, если на продаваемой земле находился жилой дом, владелец получает доплату в размере 10% от сделки.

При продаже недвижимости государству также действует освобождение от уплаты подоходного налога.

На территории полигона Нурсипалу имеется 215 частных земельных участков, 22 из которых застроены.

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