Государство договорилось о покупке 20 земельных участков в Нурсипалу на сумму 3,5 млн евро(9)
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) достиг договоренности о приобретении 20 земельных участков в зоне расширяемого полигона в Нурсипалу, включая уже застроенные территории.
Общая стоимость приобретаемых земельных участков составляет около 3,5 млн евро, передает RusERR со ссылкой на RKIK.
В качестве дополнительного вознаграждения за достижение с владельцами соглашения о продаже недвижимости государство доплачивает им 20% в виде так называемой мотивационной платы. В случае, если на продаваемой земле находился жилой дом, владелец получает доплату в размере 10% от сделки.
При продаже недвижимости государству также действует освобождение от уплаты подоходного налога.
На территории полигона Нурсипалу имеется 215 частных земельных участков, 22 из которых застроены.
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