В Ласнамяэ пожилых людей научат кибербезопасности

„Все чаще в средствах массовой информации появляются тревожные истории о том, как пожилые люди становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников. То, что мы можем предложить для снижения количества подобных преступлений, — это обучение кибербезопасности. Больше всего мы ждем на занятия пожилых людей, но зарегистрироваться могут все желающие“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Занятия будут проходить по средам в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) на двух языках: на эстонском с 10.00 и на русском с 11.15. Продолжительность одного занятия – 1 час.

Программа занятий:

18.10 – Знакомство с цифровым миром

25.10 – Безопасные/небезопасные приложения на смарт-устройствах

01.11 – Виды мошенничества

08.11 – Как предотвратить мошенничество и не потерять свои деньги?

Поскольку мероприятие проводится в помещении, количество мест ограничено. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://forms.gle/ra5fo4HPNeX6VM268 или по телефону 645 7702. Есть возможность записаться как на все занятия, так и на одно конкретное, наиболее интересное для вас занятие.

Программа организована управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны и Таллиннской центральной библиотекой.

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