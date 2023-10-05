ФОТО и ВИДЕО | На Эстонию обрушились ливни и град
Сегодня ночью по всей стране прошли ливни и град, которые местами сопровождались грозой. В северной части страны град достигал 1-1,5 см в диаметре.
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Погода сегодня
В четверг новый активный циклон будет двигаться через Рижский залив и север Латвии на восток. Связанная с ним зона дождей покроет большую часть Эстонии, лишь северное побережье избежит обильных осадков.
Ветер сначала усилится в районе Рижского залива и будет южных направлений, а после обеда ожидается усиление северного и северо-западного ветра, начиная с островов Западной Эстонии. В страну станут поступать прохладные воздушные массы. Термометр днем будет показывать 9-13 градусов.
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