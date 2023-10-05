ФОТО и ВИДЕО | На Эстонию обрушились ливни и град

Смотрите фотографии, присланные читателями!

Погода сегодня

В четверг новый активный циклон будет двигаться через Рижский залив и север Латвии на восток. Связанная с ним зона дождей покроет большую часть Эстонии, лишь северное побережье избежит обильных осадков.



Ветер сначала усилится в районе Рижского залива и будет южных направлений, а после обеда ожидается усиление северного и северо-западного ветра, начиная с островов Западной Эстонии. В страну станут поступать прохладные воздушные массы. Термометр днем будет показывать 9-13 градусов.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .