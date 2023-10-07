"Мне говорят: поезжай назад в Беларусь, чего бояться!" Эстония не продлевает ВНЖ тату-мастеру
История Вячеслава Рубенкова знакома многим гражданам России и Беларуси, которые переехали в Эстонию в последние несколько лет. Белорус прожил в Эстонии четыре года, но вид на жительство у мужчины истекает, и сейчас Вячеслав пытается продлить документы или получить любое другое основание для пребывания в Эстонии. "Но пока безрезультатно. Возможно, что через месяц мне придется уехать, — делится с RusDelfi Вячеслав. — Я бы не хотел возвращаться в Беларусь, потому что мне страшно жить там, поэтому рассматриваю другие варианты, но уезжать грустно“.
"Остаться в Эстонии даже после четырех лет жизни здесь — нереально“
Вячеслав приехал в Эстонию в 2019 году по приглашению на работу. „Уже по приезду я понял, что официально меня устраивать тут не хотят, решил попробовать поступить в университет: высшее образование мне в любом случае не помешает, — рассказывает свою историю Вячеслав. — Университет был с уклоном на бизнес, поэтому весь период обучения я получал знания об открытии своего бизнеса в Эстонии. Стоимость обучения на то время была примерно 3500-4000 евро в год. После окончания учебы я планировал открыть свою фирму, что и сделал“.
Сейчас у мужчины в Эстонии фирма, тату-студия, интернет-магазин, склад материалов и оборудования для татуирования, а также рабочие места в аренду. Фирма пока работает только первый год, делится Вячеслав, сумма налогов уже примерно 5000 евро.
„За четыре года жизни здесь я получил образование, нашел друзей и девушку, я чувствую себя комфортно здесь и до сих пор рассматривал Эстонию как место, в котором можно остаться на долгое время. Мое мнение не поменялось за 4 года. Мне нравится эта страна и люди, живущие в ней. Мне нравится, что тут пасмурно и холодно часто бывает, я не переношу жару“, — улыбается мужчина.
Вячеслав делится, что решил обсудить свой вопрос с представителем правозащитной организации.