"Мне говорят: поезжай назад в Беларусь, чего бояться!" Эстония не продлевает ВНЖ тату-мастеру

"Остаться в Эстонии даже после четырех лет жизни здесь — нереально“

Вячеслав приехал в Эстонию в 2019 году по приглашению на работу. „Уже по приезду я понял, что официально меня устраивать тут не хотят, решил попробовать поступить в университет: высшее образование мне в любом случае не помешает, — рассказывает свою историю Вячеслав. — Университет был с уклоном на бизнес, поэтому весь период обучения я получал знания об открытии своего бизнеса в Эстонии. Стоимость обучения на то время была примерно 3500-4000 евро в год. После окончания учебы я планировал открыть свою фирму, что и сделал“.

Сейчас у мужчины в Эстонии фирма, тату-студия, интернет-магазин, склад материалов и оборудования для татуирования, а также рабочие места в аренду. Фирма пока работает только первый год, делится Вячеслав, сумма налогов уже примерно 5000 евро.

„За четыре года жизни здесь я получил образование, нашел друзей и девушку, я чувствую себя комфортно здесь и до сих пор рассматривал Эстонию как место, в котором можно остаться на долгое время. Мое мнение не поменялось за 4 года. Мне нравится эта страна и люди, живущие в ней. Мне нравится, что тут пасмурно и холодно часто бывает, я не переношу жару“, — улыбается мужчина.

Вячеслав делится, что решил обсудить свой вопрос с представителем правозащитной организации.

„Вместе мы пришли к выводу, что остаться в Эстонии мне даже после четырех лет жизни здесь — нереально“, — отмечает мужчина.