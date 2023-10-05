Мэр Раквере покинула Центристскую партию и перешла в Isamaa

„Я благодарна всем избирателям, сторонникам и коллегам по партии за последние шесть лет, но, к сожалению, в ситуации, когда курс Центристской партии неясен, я не вижу возможности продолжать оставаться в ее рядах. Я сообщила фракции Центристской партии в горсобрании о своем решении, и они выразили желание вместе идти дальше“, - сказала Варек.

Выход Варек и членов собрания Эрики Бауэр, Яака Веттика и Лидии Бобковой из Центристской партии, а также желание мэра продолжить свой политический путь в рядах партии Isamaa создали необходимость обновления соглашений о сотрудничестве, в ходе которого было подписано соглашение о совместных действиях.

Горсобрание Раквере планирует продолжить работу с единой группой депутатов Isamaa, которая теперь имеет в собрании 12 мест. Никаких взаимных обещаний на отдаленное будущее не было.

„Так формально в Раквере завершилась коалиция между Isamaa и Центральной партией Эстонии. Однако прошлые совместные действия пока вселили в нас уверенность в том, что люди действительно могут друг с другом сотрудничать. Отсюда и формулировка - соглашение о совместных действиях, которое подписали предыдущие члены горуправы Раквере и партий, входивших в коалицию в горсобрании“, - сказала Варек.

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