Лаури Ляэнеметс критикует стремление работодателей сократить темпы роста минимальной зарплаты в следующем году: людям станет труднее жить

Весной работодатели и профсоюзы договорились о том, что минимальная зарплата к 2027 году вырастет до 50% от средней. Также были согласованы темпы повышения: в следующем году минимальная зарплата должна вырасти с 39% до 42,5% от средней зарплаты по стране.

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас сказал ERR, что соглашение было достигнуто под сильным политическим давлением.

„Но в нем были прописаны и определенные сценарии риска, что если экономика будет находиться в состоянии спада и безработица будет расти, то право на временное снижение темпов роста минимальной заработной платы тоже будет“, - сказал Аас, добавив, что эти риски материализовались.

Министр внутренних дел Ляэнеметс отметил, что во время заключения коалиционного соглашения работодатели обещали правительству ускорить темпы повышения минимальной заработной платы в рамках трехстороннего договора. “Правительство, в свою очередь, приняло налоговые решения, основываясь на этом обещании - поэтому отмене налогового горба и повышению НСО должно быть противопоставлено повышение минимальной зарплаты. Социал-демократы при подписании коалиционного соглашения ясно дали понять, что налоговая реформа возможна только при повышении минимальной заработной платы“, - сказал он.

По мнению Ляэнеметса, нельзя мириться с ситуацией, когда ожидания работников с низкой зарплатой оказываются обманутыми.

„Я уже предупреждал, что если мы будем продолжать говорить о гипотетическом “исходе предприятий“, то на самом деле в первую очередь Эстонию покинут хорошие работники, когда они окончательно почувствуют, что работодатели и государство их не ценят“, - сказал Ляэнеметс, добавив, что работники, которые ежедневно вносят свой вклад в успех предприятия, должны быть способны жить на свою зарплату.