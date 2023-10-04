Лаури Ляэнеметс критикует стремление работодателей сократить темпы роста минимальной зарплаты в следующем году: людям станет труднее жить
Портал ERR сегодня сообщил о том, что Центральный союз работодателей предлагает расторгнуть достигнутое весной соглашение о минимальной заработной плате с тем, чтобы в следующем году минимальная зарплата выросла меньше, чем планировалось. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) заявил, что нельзя обманывать ожидания людей с низкой заработной платой.
Весной работодатели и профсоюзы договорились о том, что минимальная зарплата к 2027 году вырастет до 50% от средней. Также были согласованы темпы повышения: в следующем году минимальная зарплата должна вырасти с 39% до 42,5% от средней зарплаты по стране.
Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас сказал ERR, что соглашение было достигнуто под сильным политическим давлением.
„Но в нем были прописаны и определенные сценарии риска, что если экономика будет находиться в состоянии спада и безработица будет расти, то право на временное снижение темпов роста минимальной заработной платы тоже будет“, - сказал Аас, добавив, что эти риски материализовались.
Министр внутренних дел Ляэнеметс отметил, что во время заключения коалиционного соглашения работодатели обещали правительству ускорить темпы повышения минимальной заработной платы в рамках трехстороннего договора. “Правительство, в свою очередь, приняло налоговые решения, основываясь на этом обещании - поэтому отмене налогового горба и повышению НСО должно быть противопоставлено повышение минимальной зарплаты. Социал-демократы при подписании коалиционного соглашения ясно дали понять, что налоговая реформа возможна только при повышении минимальной заработной платы“, - сказал он.
По мнению Ляэнеметса, нельзя мириться с ситуацией, когда ожидания работников с низкой зарплатой оказываются обманутыми.
„Я уже предупреждал, что если мы будем продолжать говорить о гипотетическом “исходе предприятий“, то на самом деле в первую очередь Эстонию покинут хорошие работники, когда они окончательно почувствуют, что работодатели и государство их не ценят“, - сказал Ляэнеметс, добавив, что работники, которые ежедневно вносят свой вклад в успех предприятия, должны быть способны жить на свою зарплату.
Ляэнеметс добавил, что сдерживание темпов повышения минимальной заработной платы приведет к тому, что людям будет еще труднее сводить концы с концами, а в новостях уже появляются сообщения о том, что все большее число людей рискует оказаться за чертой бедности. “Именно поэтому разумнее выбрать путь выплаты достойной зарплаты сейчас, а не увеличивать число людей, оказавшихся на грани разорения. И здесь работодатели должны сыграть очень важную роль. Нашей целью должно быть хорошо функционирующее и экономически сильное государство, в котором в каждом уголке Эстонии можно жить на заработанные деньги“, - сказал он.
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