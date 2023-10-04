Загляденье! В Таллинне продолжается реставрация исторических объектов
В этом году в сфере охраны памятников старины завершен ряд реставрационных работ в объектах культурного наследия и исторических зданиях, часть работ продолжается.
По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, в этом году значительно продвинулась реставрация многих важных объектов, поддерживающих историческое пространство города. "Для нас очень важно сохранение и развитие городского архитектурного наследия. Находящееся здесь наследие, здания, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО Старый город, а также различные зоны репрезентативной застройки и одиночные памятники являются важной частью идентичности Таллинна“, - сказала Липпус.
Второй этап работ в бастионе Скооне завершится почти через месяц, после этого будут осуществляться работы по восстановлению и оформлению вала. Вскоре появится доступ к бастиону со стороны Суур Вярава, поскольку город реставрирует долгое время остававшуюся закрытой в виду опасности лестницу со стороны Толстой Маргариты. Это означает, что в дальнейшем по бастиону можно будет прогуляться.
Кроме того, в этом году приведен в порядок участок городской стены между Толстой Маргаритой и пороховым погребом – т.н. стена и склон сада Маргариты. Участок был приведен в порядок в сотрудничестве с Морским музеем.
В рамках Таллиннской программы "Ренессанс церквей“ завершены запланированные на этот год реставрационные работы в часовне церкви Олевисте, в следующем году работы в церкви продолжатся. Также завершены реставрационные работы в башне Домской церкви. В церкви Каарли возвращены на место прошедшие реставрацию настенные люстры, в этом году планируется завершить реставрацию еще двух больших люстр, четырех окон и трех дверей у лестницы органного балкона. Двери также сделают огнеупорными, чтобы сформировать необходимую секцию пожарной безопасности и выполнить предписание спасательного департамента. В церкви Яани приведена в порядок и покрашена нижняя часть фасада. В церкви Пеэтели также проводятся работы для соблюдения требований пожарной безопасности.
Ведутся работы второго этапа консервации развалин Пиритаского монастыря, в ходе которых просеивается и очищается гранитная крошка на полу церковных развалин, проводятся работы по приведению в порядок каменной кладки и восстановлению ступеней, расположенных в полу, а также основ бывших опорных столбов. Работы продолжатся ориентировочно до конца октября.
Город продолжает приведение в порядок Таллиннской городской стены, которая внесена в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Проведен конкурс поставок, заключен договор для реставрации участков, прилегающих к башням Кёйсмяэ, Плате, Эппинг, башне за Грусбеке. Работы должны завершиться к лету 2024 года.
Запланированная на этот год реставрация лестницы Паткули перенесена в связи с большим объемом работ и похолоданием на весну 2024 года. По этой причине лестница весной останется закрытой для посетителей.
В городском бюджете на реставрацию строений предусмотрено более 2 млн евро.
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