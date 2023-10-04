Загляденье! В Таллинне продолжается реставрация исторических объектов

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, в этом году значительно продвинулась реставрация многих важных объектов, поддерживающих историческое пространство города. "Для нас очень важно сохранение и развитие городского архитектурного наследия. Находящееся здесь наследие, здания, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО Старый город, а также различные зоны репрезентативной застройки и одиночные памятники являются важной частью идентичности Таллинна“, - сказала Липпус.

Второй этап работ в бастионе Скооне завершится почти через месяц, после этого будут осуществляться работы по восстановлению и оформлению вала. Вскоре появится доступ к бастиону со стороны Суур Вярава, поскольку город реставрирует долгое время остававшуюся закрытой в виду опасности лестницу со стороны Толстой Маргариты. Это означает, что в дальнейшем по бастиону можно будет прогуляться.

Кроме того, в этом году приведен в порядок участок городской стены между Толстой Маргаритой и пороховым погребом – т.н. стена и склон сада Маргариты. Участок был приведен в порядок в сотрудничестве с Морским музеем.

В рамках Таллиннской программы "Ренессанс церквей“ завершены запланированные на этот год реставрационные работы в часовне церкви Олевисте, в следующем году работы в церкви продолжатся. Также завершены реставрационные работы в башне Домской церкви. В церкви Каарли возвращены на место прошедшие реставрацию настенные люстры, в этом году планируется завершить реставрацию еще двух больших люстр, четырех окон и трех дверей у лестницы органного балкона. Двери также сделают огнеупорными, чтобы сформировать необходимую секцию пожарной безопасности и выполнить предписание спасательного департамента. В церкви Яани приведена в порядок и покрашена нижняя часть фасада. В церкви Пеэтели также проводятся работы для соблюдения требований пожарной безопасности.