Мужчина, угрожавший своей супруге оружием и взрывным устройством, взят на время следствия под стражу

Ляэнеская окружная прокуратура ходатайствовала об аресте на том основании, что мужчина, оставаясь на свободе, может совершить новое преступление. Пярнуский уездный суд согласился с позицией прокуратуры, что более мягкая мера пресечения будет недостаточна для предотвращения возможного нового насильственного преступления. Во время следствия мужчина будет находиться под стражей.

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Юллар Кютт сообщил в понедельник, что в 11:10 в Центр тревоги позвонила женщина, которая находилась в одной квартире с пьяным мужчиной, поведение которого стало агрессивным. Женщина вышла из квартиры и сообщила в Центр тревоги, что у мужчины в квартире есть пистолет и взрывное устройство.

В прокуратуре уточнили, что женщина - спутница жизни Александра. В медицинской помощи она не нуждалась.

Полиция отреагировала крупными силами, к месту происшествия направились машины скорой помощи, саперы и спасатели. „Полиция связалась с мужчиной, находившимся в квартире, по телефону, и была с ним в постоянном контакте. Через несколько часов он согласился добровольно покинуть квартиру, и в 15:20 его задержала полиция. В ходе оперативных действий никто не пострадал“, - рассказал Кютт.

Подробнее о данном инциденте и о том, что говорят местные жители про арестованного сегодня Александра, читайте здесь.

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