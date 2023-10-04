Новости Эстонии
04.10.2023, 18:39

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Ожидается похолодание и первый снег

 
Кайро Кийтсак, синоптик
Возможно, скоро мы увидим первые снежинки
Возможно, скоро мы увидим первые снежинки
ФОТО: ILMAR SAABAS | EKSPRESS MEEDIA

В четверг новый активный циклон будет двигаться через Рижский залив и север Латвии на восток. Связанная с ним зона дождей покроет большую часть Эстонии, лишь северное побережье избежит обильных осадков.

Ветер сначала усилится в районе Рижского залива и будет южных направлений, а после обеда ожидается усиление северного и северо-западного ветра, начиная с островов Западной Эстонии. В страну станут поступать прохладные воздушные массы. Термометр днем будет показывать 9-13 градусов.

В ночь на пятницу область низкого давления уйдет в Россию, но северный и северо-западный ветер в начале ночи будет еще сильным. Ночью в восточной материковой части страны ожидаются плотные осадки, в западной части Эстонии дожди поредеют, после полуночи вероятность осадков будет снижаться. Днем над Эстонией в сторону России пройдет гребень высокого давления, но местами возможны осадки.

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