PPA усиливает пограничный контроль, в том числе в портах и автобусах, и призывает сообщать о нелегалах

По словам руководителя пограничной службы Вейко Коммусаара, в последние три года Латвия находится под огромным миграционным давлением из-за действий Беларуси. “Пограничники наших южных соседей работают круглосуточно и усиленным составом, но большой рост числа нелегальных пересечений границы в Латвии неизбежно затрагивает и соседние страны. За последние недели мы выявили у границы и внутри страны несколько групп иностранцев, которые прибыли в Евросоюз нелегально и пользуются свободой передвижения, чтобы выехать через Эстонию в направлении северных соседей. В связи с этим мы усилили свое присутствие вблизи границы, на трассах и ​​в портах, принимая во внимание возможные маршруты передвижения иностранцев“, — пояснил Коммусаар.

„Активная миграционная атака на соседние с нами страны все еще продолжается, и Эстония также вносит свой вклад на передовой. Уже вторую неделю эстонские полицейские с командой ESTPOL8 помогают на латвийско-белорусской границе, и их рабочие дни насыщены. Сегодня мы отправляем в Латвию новую смену ESTPOL и будем постоянно общаться с партнерами, чтобы иметь максимально точную картину угроз. Тем самым мы сможем как планировать действия в Эстонии, так и предлагать помощь“, — сказал Коммусаар.

В предотвращении нелегальной миграции важную роль играют все жители. „PPA очень тесно сотрудничает с жителями приграничных районов, но мы призываем вас быть внимательными в отношении нелегальной миграции и вдали от границы. Например, если у поставщика транспортных, гостиничных или других услуг возникнет подозрение, что стоящий перед ними пассажир прибыл в Европу нелегально, то всегда стоит сообщить об этом в полицию. Внимательными должны быть, к примеру, и таксисты, которые получают вызов, чтобы забрать людей возле границы“, — сказал глава погранслужбы.