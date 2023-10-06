Погибший в Украине Танель Криггуль хорошо знал, как опасна война, но, уезжая воевать, не сомневался в правильности своего решения

СТИНГЕР: воевавший в Украине Танель Криггуль имел позывной „Стингер“ не в честь ракетно-зенитного комплекса. В переводе с английского это слово означает „жало“. Танель, по словам боевых товарищей, был знатоком своего дела.

ФОТО: Eesti Ekspress