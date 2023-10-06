06.10.2023, 07:20
Погибший в Украине Танель Криггуль хорошо знал, как опасна война, но, уезжая воевать, не сомневался в правильности своего решения
ФОТО: Eesti Ekspress
Танель Криггуль стал вторым эстонским добровольцем, погибшим в Украине, пишет издание Eesti Ekspress. Он навечно остался 29-летним.
В декабре прошлого года капрал Танель Криггуль по собственному желанию оставил службу в элитном подразделении Сил обороны Эстонии - Скаутском батальоне. В Украине уже десять месяцев продолжалась война.