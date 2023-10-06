Новости Эстонии
06.10.2023, 07:20

Погибший в Украине Танель Криггуль хорошо знал, как опасна война, но, уезжая воевать, не сомневался в правильности своего решения

 
СТИНГЕР: воевавший в Украине Танель Криггуль имел позывной „Стингер“ не в честь ракетно-зенитного комплекса. В переводе с английского это слово означает „жало“. Танель, по словам боевых товарищей, был знатоком своего дела.
СТИНГЕР: воевавший в Украине Танель Криггуль имел позывной „Стингер“ не в честь ракетно-зенитного комплекса. В переводе с английского это слово означает „жало“. Танель, по словам боевых товарищей, был знатоком своего дела.
ФОТО: Eesti Ekspress

Танель Криггуль стал вторым эстонским добровольцем, погибшим в Украине, пишет издание Eesti Ekspress. Он навечно остался 29-летним.

В декабре прошлого года капрал Танель Криггуль по собственному желанию оставил службу в элитном подразделении Сил обороны Эстонии - Скаутском батальоне. В Украине уже десять месяцев продолжалась война.

Криггуль вступил в ряды Интернационального легиона территориальной обороны Украины. 30 сентября Танель погиб в районе города Лиман Донецкой области в результате атаки беспилотника российской армии.

RusDelfi
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