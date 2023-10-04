ВИДЕО | Узнаете этих людей? Ночью неизвестные повредили в городе несколько автомобилей

В воскресенье рано утром, в 03:32, камера наблюдения зафиксировала, как трое молодых людей совершили акт вандализма в отношении автомобилей на улице Александри в Тарту.

Видео было размещено в группе Facebook „Märgatud: TARTUS“, где выяснилось, что пострадавших на самом деле больше. Всего на пути хулиганов оказалось не менее восьми автомобилей, у одного из которых вандалы разбили и окно.

Сообщение о нарушениях полиция получила в эту же ночь. К настоящему моменту личности хулиганов все еще не установлены. Размер причиненного ими ущерба также выясняется. Какое наказание ждет молодых людей, зависит от размера нанесенного ущерба.

„Если ущерб составит менее 4000 евро, то речь будет идти о правонарушении. В случае большего ущерба можно будет говорить об уголовном производстве, при котором наказание определяет суд, и полиция его размер комментировать не может“, - пояснил руководитель по производству Тартуского отеделения полиции Тимо Рейнталь.

Страж порядка не в восторге от того, что видео нарушения было опубликовано в социальных сетях. По его словам, возможности привлечения социальных сетей стоило бы обсудить с полицией, поскольку зачастую обнародование может затруднить поимку преступников. “В первую очередь о нарушении общественного порядка хорошо бы сообщать в полицию и далее действовать в соответствии с полученными от нее инструкциями“, - сказал Рейнталь.

„Призываем людей добровольно явиться с повинной и возместить ущерб. Сообщений и информации ждем на номер 112“, - добавил страж порядка.

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