05.10.2023, 09:45
Урмас Рейнсалу: Керсти Кальюлайд была заинтересована в должности генсека НАТО. Кая Каллас: это правда(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Пыталась ли Кая Каллас завербовать Керсти Кальюлайд в партию и поддержать ее кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО и что означала должностная записка (мемо) министра иностранных дел?
Разбирался Eesti Päevaleht.
Президент Керсти Кальюлайд, давшая на прошлой неделе интервью Vikerraadio, призналась, что Партия реформ перед весенними выборами в Рийгикогу предлагала ей вступить в их ряды. Она дважды встречалась с премьер-министром и лидером Партии реформ Каей Каллас, и в ходе этой беседы один на один они также обсудили возможность поддержки эстонским государством Кальюлайд в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО.