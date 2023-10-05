Урмас Рейнсалу: Керсти Кальюлайд была заинтересована в должности генсека НАТО. Кая Каллас: это правда

Президент Керсти Кальюлайд, давшая на прошлой неделе интервью Vikerraadio, призналась, что Партия реформ перед весенними выборами в Рийгикогу предлагала ей вступить в их ряды. Она дважды встречалась с премьер-министром и лидером Партии реформ Каей Каллас, и в ходе этой беседы один на один они также обсудили возможность поддержки эстонским государством Кальюлайд в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО.

Но этого не произошло. „Вообще-то, речь шла о том, что после того, как закончился мой президентский срок, в разговоре с коллегами и министрами некоторых других стран, у меня возникло ощущение, что, возможно, мы могли бы провести такую ​​кампанию. Но этой кампании не случилось“, — сказала Кальюлайд.