Доверие жителей к правительству и Рийгикогу упало до самого низкого уровня за последние годы

Доля жителей Эстонии, доверяющих правительству, снизилась с 48% в мае, когда проводился предыдущий аналогичный вопрос, до 38% в сентябре, передает RusERR.

Доля не доверяющих правительству жителей выросла с 47% до 57%, еще 5 процентов затруднились с ответом.

Полностью доверяли правительству в сентябре 5%, скорее доверяли - 33%, не доверяли - 31%, вообще не доверяли - 26% опрошенных.

Рийгикогу в сентябре доверяло 32% населения, не доверяли - 62%. Еще 5% опрошенных затруднились или не захотели выразить мнение. По сравнению с сентябрем доверие к парламенту снизилось на 13 процентных пункта.

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