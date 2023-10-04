Бывшего главу службы питания Таллиннской детской больницы подозревают в мошенничестве

В конце прошлого года в детской больнице возникли подозрения, что руководитель службы питания мог принять на работу на должность кухонных помощников знакомых ему людей, которые на самом деле там не работали, пишет RusERR портал новостей вещания ERR.ee. Однако, по словам Рейснера, указанные лица на самом деле работали, но из-за пандемии коронавируса выполняли свои обязанности дистанционно.

Если трудовые договоры действительно были фиктивными, то материальный ущерб, нанесенный больнице, составил 60 000 евро, заявила помощник прокурора Пийа Энно.

Рейснер, уволенный из больницы в конце прошлого года, не признал себя виновным в предъявленных подозрениях, сообщил его представитель, присяжный адвокат Оливер Няэс.

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